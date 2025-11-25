Hrad potvrdil další jednání mezi Pavlem a Babišem. Proběhne zítra

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu dorazí na Pražský hrad na další schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Babiš už v pondělí avizoval, že se chystá za hlavou státu se seznamem kandidátů na ministry. Jména už mu totiž poskytli i Motoristé a SPD.
"Prezident republiky Petr Pavel přijme ve středu 26. 11. 2025 ve 14 hodin předsedu hnutí ANO Andreje Babiše," informovala prezidentská kancelář v úterý na sociální síti X. Další podrobnosti k jednání zatím neposkytla.
Babiš v pondělí potvrdil pokrok v jednáních o nové vládě po jednání s polským prezidentem Karolem Nawrockým, který přijel na svou první návštěvu České republiky po nástupu do úřadu. Zástupci trojice koaličních stran si jména ministerských kandidátů potvrdí dnes. Předseda hnutí ANO pak seznam předá prezidentu Pavlovi.
Babiš v nedělním videu naznačil, že nová vláda by mohla vzniknout do poloviny prosince. "Budou vám tvrdit, že Babiš zdržuje vznik vlády, což není pravda," prohlásil šéf hnutí ANO. "Fialova vláda vznikla 17. prosince 2021 a já jsem s prezidentem domluvený, že naše vláda by mohla vzniknout v podobném termínu," podotkl na záběrech.
Pravděpodobný příští premiér se včera opět vyjádřil i k otázce neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím Agrofertu. "Zase tam bude ten střet zájmů, co jiného. Svolali k tomu schůzi, tak tam se dozvíte, že žijeme v zemi, kde se přijímají zákony speciálně proti jedné osobě, aby nebyla v politice. A některé soudy tak dokonce rozhodují, podle toho, jestli je to Babiš, nebo to není Babiš," postěžoval si politik.
ANO už má s SPD a Motoristy podepsanou koaliční smlouvu i rozdělené ministerské posty. Očekává se, že do ministerských křesel usednou například Karel Havlíček, Alena Schillerová (oba ANO), Oto Klempíř či Boris Šťastný (oba Motoristé). Největší kontroverze vzbuzuje možná nominace poslance Filipa Turka (Motoristé) na post ministra zahraničních věcí.
Rusko zatím nemá k dispozici nový návrh mírové dohody, která zřejmě doznala úprav během nedělního jednání americké a ukrajinské delegace ve švýcarské Ženevě. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
Zdroj: Lucie Podzimková