Hudebníci se rozloučili s bubeníkem Pavlem Skalou

Rodinní příslušníci i přátelé z hudebních kruhů se ve středu v Praze rozloučili se zesnulým bubeníkem Pavlem Skalou. Skala prošel několika formacemi a o popularizaci hudby pečoval i v médiích.
Poslední rozloučení se uskutečnilo ve středu po poledni ve velké obřadní síni ve Strašnicích. Rodina předem avizovala, že jsou srdečně zváni všichni, kdo chtějí uctít památku zesnulého. Podle informací Blesku nakonec dorazili například Ivan Hlas, Vladimír "Guma" Kulhánek, Marpo či Marcela Březinová.
Smutná zpráva o Skalově úmrtí se minulý týden v úterý objevila například na facebookovém profilu Vladimíra Mišíka, k jehož spolupracovníkům zesnulý hudebník patřil. "Pavel Skala, bubeník & člen ETC na albech 3 a 4. Nečekaná smutná zpráva. Čest jeho památce," napsal rocker na sociální síti.
Informace rozesmutnila i Janka Ledeckého. "Pavel Skala byl skvělej muzikant a parťák. A taky sportovec, což je v bigbítu dost vzácný. Jednou jsme si před koncertem Žentouru v Banské Bystrici spolu dali soukromej půlmaraton (ze Zvolena). Vzpomínám," uvedl na facebooku.
Skala se asi nejvíce zapsal do povědomí působením ve dvou již zmíněných kapelách, tedy v Etc a Žentouru. Obě se totiž svého času těšily značné popularitě. Zahrál si ale s dalšími formacemi, například v OK Bandu či ve skupině Mýdlo.
Známý bubeník se prosadil také na mediální scéně. Několik let byl například dramaturgem kultovní televizní hitparády Eso. Vedl také jeden z tuzemských hudebních časopisů.
Trojice uskupení, která chtějí utvořit novou vládu, ve středu oznámila, že dokončila jednání ohledně programu. O personáliích se dnes bavit nechtěla. Podle zákulisních informací je však stále možné, že prezident Petr Pavel obdrží návrh na jmenování Filipa Turka ministrem zahraničí.
Zdroj: Jan Hrabě