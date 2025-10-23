Česká hudební scéna přišla o výrazného bubeníka. Zemřel Pavel Skala

Českou hudební scénou v úterý otřásla jedna velmi smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel známý hudebník Pavel Skala, který prošel několika formacemi. O popularizaci hudby pečoval i v médiích.
Smutná zpráva se v úterý objevila například na facebookovém profilu Vladimíra Mišíka, k jehož spolupracovníkům zesnulý hudebník patřil. "Pavel Skala, bubeník & člen ETC na albech 3 a 4. Nečekaná smutná zpráva. Čest jeho památce," napsal rocker na sociální síti.
Informace rozesmutnila i Janka Ledeckého. "Pavel Skala byl skvělej muzikant a parťák. A taky sportovec, což je v bigbítu dost vzácný. Jednou jsme si před koncertem Žentouru v Banské Bystrici spolu dali soukromej půlmaraton (ze Zvolena). Vzpomínám," uvedl na facebooku.
Skala se asi nejvíce zapsal do povědomí působením ve dvou již zmíněných kapelách, tedy v Etc a Žentouru. Obě se totiž svého času těšily značné popularitě. Zahrál si ale s dalšími formacemi, například v OK Bandu či ve skupině Mýdlo.
Známý bubeník se prosadil také na mediální scéně. Několik let byl například dramaturgem kultovní televizní hitparády Eso. Vedl také jeden z tuzemských hudebních časopisů.
Zdroj: Libor Novák