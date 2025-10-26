Bubnoval s Mišíkem či Ledeckým. Hudebníkovi Skalovi dají sbohem ve středu

Jan Hrabě

26. října 2025 18:48

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Českou hudební scénu zasáhla v týdnu jedna smutná zpráva, když zemřel úspěšný bubeník Pavel Skala. V příštím týdnu se s ním kolegové budou moci rozloučit. Skala prošel několika formacemi a o popularizaci hudby pečoval i v médiích. 

Poslední rozloučení proběhne v Praze ve středu 29. října od pravého poledne. Smuteční hosté se setkají ve velké obřadní síni ve Strašnicích. Informoval o tom magazín Headliner. Rodina vzkázala, že jsou srdečně zváni všichni, kdo chtějí uctít památku zesnulého. 

Smutná zpráva se v úterý objevila například na facebookovém profilu Vladimíra Mišíka, k jehož spolupracovníkům zesnulý hudebník patřil. "Pavel Skala, bubeník & člen ETC na albech 3 a 4. Nečekaná smutná zpráva. Čest jeho památce," napsal rocker na sociální síti.

Informace rozesmutnila i Janka Ledeckého. "Pavel Skala byl skvělej muzikant a parťák. A taky sportovec, což je v bigbítu dost vzácný. Jednou jsme si před koncertem Žentouru v Banské Bystrici spolu dali soukromej půlmaraton (ze Zvolena). Vzpomínám," uvedl na facebooku. 

Skala se asi nejvíce zapsal do povědomí působením ve dvou již zmíněných kapelách, tedy v Etc a Žentouru. Obě se totiž svého času těšily značné popularitě. Zahrál si ale s dalšími formacemi, například v OK Bandu či ve skupině Mýdlo. 

Známý bubeník se prosadil také na mediální scéně. Několik let byl například dramaturgem kultovní televizní hitparády Eso. Vedl také jeden z tuzemských hudebních časopisů. 

