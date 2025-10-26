Bubnoval s Mišíkem či Ledeckým. Hudebníkovi Skalovi dají sbohem ve středu

Českou hudební scénu zasáhla v týdnu jedna smutná zpráva, když zemřel úspěšný bubeník Pavel Skala. V příštím týdnu se s ním kolegové budou moci rozloučit. Skala prošel několika formacemi a o popularizaci hudby pečoval i v médiích.
Poslední rozloučení proběhne v Praze ve středu 29. října od pravého poledne. Smuteční hosté se setkají ve velké obřadní síni ve Strašnicích. Informoval o tom magazín Headliner. Rodina vzkázala, že jsou srdečně zváni všichni, kdo chtějí uctít památku zesnulého.
Smutná zpráva se v úterý objevila například na facebookovém profilu Vladimíra Mišíka, k jehož spolupracovníkům zesnulý hudebník patřil. "Pavel Skala, bubeník & člen ETC na albech 3 a 4. Nečekaná smutná zpráva. Čest jeho památce," napsal rocker na sociální síti.
Informace rozesmutnila i Janka Ledeckého. "Pavel Skala byl skvělej muzikant a parťák. A taky sportovec, což je v bigbítu dost vzácný. Jednou jsme si před koncertem Žentouru v Banské Bystrici spolu dali soukromej půlmaraton (ze Zvolena). Vzpomínám," uvedl na facebooku.
Skala se asi nejvíce zapsal do povědomí působením ve dvou již zmíněných kapelách, tedy v Etc a Žentouru. Obě se totiž svého času těšily značné popularitě. Zahrál si ale s dalšími formacemi, například v OK Bandu či ve skupině Mýdlo.
Známý bubeník se prosadil také na mediální scéně. Několik let byl například dramaturgem kultovní televizní hitparády Eso. Vedl také jeden z tuzemských hudebních časopisů.
Českou folklorní scénu zasáhla smutná zpráva. V úterý zemřel známý muzikant, skladatel a sběratel lidových písní Zdeněk Bláha, jehož jméno bylo známé především na západě Čech. Bláhovi bylo úctyhodných 95 let.
Zdroj: Jan Hrabě