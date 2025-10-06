Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne

Po parlamentních volbách začínají v České republice spekulace o možném rozdělení ministerstev v nově vznikající vládě. Dosavadní kabinet premiéra Fialy opustí své funkce. Hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele si nárokuje post předsedy vlády, přičemž do rozdělování vládních pozic chtějí významně promluvit i jejich pravděpodobní koaliční partneři – hnutí Motoristé sobě a SPD.
Jako hlavní kandidátka na vedení Ministerstva financí se jeví dosavadní stínová ministryně Alena Schillerová. V diskuzi sice svou nominaci explicitně nepotvrdila, ale ani ji nevyloučila.
Podle webu Novinky uvedla, že obsazení ministerského postu je na Babišovi, přičemž prioritou jsou nyní orgány Sněmovny. Finance by však mohly zajímat i jiné strany. SPD má ve Sněmovně nového poslance, ekonoma Miroslava Ševčíka, ačkoliv předseda Tomio Okamura tvrdí, že jeho poslanci nebudou kumulovat funkce a nebudou navrženi na ministry.
Resort zdravotnictví by měl s největší pravděpodobností připadnout Adamovi Vojtěchovi. Ten tuto funkci zastával již ve dvou předchozích vládách a je vnímán jako kompetentní manažer. Dále se ANO zajímá o Ministerstvo vnitra, kde se mluví o jménu Roberta Králíčka.
Do budoucna by se mohlo transformovat také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by se mohlo rozšířit na Ministerstvo hospodářství. Cílem této změny by bylo soustředit pod jeden resort energetiku, hospodářskou politiku a podporu exportu.
V rámci nastupující koalice se začínají objevovat první názorové neshody, zejména ohledně takzvaných silových resortů. Tomio Okamura opakovaně zdůrazňuje zájem svého hnutí o kontrolu nad Ministerstvem vnitra, obrany a dopravy. O křeslo ministra obrany má zájem i čestný prezident Motoristů Filip Turek. Turek je zmiňován také v souvislosti s Ministerstvem zahraničních věcí.
Motoristé usilují o přímou účast ve vládě a má zájem řídit resorty školství, dopravy a životního prostředí. Nově zvolený poslanec Oto Klempíř hovoří o cíli prosadit konec inkluze ve školství a revizi evropského Green Dealu. Ten považují Motoristé za příliš zatěžující pro průmysl a domácnosti.
Horkým kandidátem na ministra školství je bývalý ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. V souvislosti s tímto resortem se objevují také jména Roberta Plagy (ANO) nebo Borise Šťastného (Motoristé). Pro Ministerstvo spravedlnosti je zmiňována bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, která kandidovala za Motoristy.
Ostatní resorty, jako je zemědělství, kultura a práce a sociální věci, zatím nemají konkrétní kandidáty. Všechny strany ale uznávají Andreje Babiše jako dominantního vítěze, což znamená, že konečné slovo při obsazování klíčových ministerstev bude mít právě on.
Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.
Zdroj: Libor Novák