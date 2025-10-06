Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne

Libor Novák

6. října 2025 10:56

Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně
Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po parlamentních volbách začínají v České republice spekulace o možném rozdělení ministerstev v nově vznikající vládě. Dosavadní kabinet premiéra Fialy opustí své funkce. Hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele si nárokuje post předsedy vlády, přičemž do rozdělování vládních pozic chtějí významně promluvit i jejich pravděpodobní koaliční partneři – hnutí Motoristé sobě a SPD.

Jako hlavní kandidátka na vedení Ministerstva financí se jeví dosavadní stínová ministryně Alena Schillerová. V diskuzi sice svou nominaci explicitně nepotvrdila, ale ani ji nevyloučila.

Podle webu Novinky uvedla, že obsazení ministerského postu je na Babišovi, přičemž prioritou jsou nyní orgány Sněmovny. Finance by však mohly zajímat i jiné strany. SPD má ve Sněmovně nového poslance, ekonoma Miroslava Ševčíka, ačkoliv předseda Tomio Okamura tvrdí, že jeho poslanci nebudou kumulovat funkce a nebudou navrženi na ministry.

Resort zdravotnictví by měl s největší pravděpodobností připadnout Adamovi Vojtěchovi. Ten tuto funkci zastával již ve dvou předchozích vládách a je vnímán jako kompetentní manažer. Dále se ANO zajímá o Ministerstvo vnitra, kde se mluví o jménu Roberta Králíčka.

Do budoucna by se mohlo transformovat také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by se mohlo rozšířit na Ministerstvo hospodářství. Cílem této změny by bylo soustředit pod jeden resort energetiku, hospodářskou politiku a podporu exportu. 

V rámci nastupující koalice se začínají objevovat první názorové neshody, zejména ohledně takzvaných silových resortů. Tomio Okamura opakovaně zdůrazňuje zájem svého hnutí o kontrolu nad Ministerstvem vnitra, obrany a dopravy. O křeslo ministra obrany má zájem i čestný prezident Motoristů Filip Turek. Turek je zmiňován také v souvislosti s Ministerstvem zahraničních věcí.

Motoristé usilují o přímou účast ve vládě a má zájem řídit resorty školství, dopravy a životního prostředí. Nově zvolený poslanec Oto Klempíř hovoří o cíli prosadit konec inkluze ve školství a revizi evropského Green Dealu. Ten považují Motoristé za příliš zatěžující pro průmysl a domácnosti.

Horkým kandidátem na ministra školství je bývalý ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. V souvislosti s tímto resortem se objevují také jména Roberta Plagy (ANO) nebo Borise Šťastného (Motoristé). Pro Ministerstvo spravedlnosti je zmiňována bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, která kandidovala za Motoristy.

Ostatní resorty, jako je zemědělství, kultura a práce a sociální věci, zatím nemají konkrétní kandidáty. Všechny strany ale uznávají Andreje Babiše jako dominantního vítěze, což znamená, že konečné slovo při obsazování klíčových ministerstev bude mít právě on.

před 2 hodinami

Povolební schůzky Pavla s lídry pokračují. Vláda ANO bude nesmírně křehká

Související

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025) Rozhovor

Jednobarevná vláda ANO zřejmě jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

Více souvisejících

Vláda ČR Alena Schillerová

Aktuálně se děje

před 11 minutami

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Vládní dilema Andreje Babiše: Musí se rozhodnout, zda bude ANO pravicové nebo levicové

Hnutí ANO 2011 s přehledem ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny. Politický projekt velkopodnikatele Andreje Babiše získal 34,5 % hlasů, což jen těsně zaostalo za rekordním ziskem ODS z před 19 lety. I tak jde o druhý nejlepší výsledek v historii samostatné České republiky. Rozložení sil v dolní parlamentní komoře navíc Babišovi patrně umožní získat pohodlnou podporu pro budoucí vládní kabinet. Jakým směrem se bude ubírat jeho praktická politika, především z ekonomického hlediska, však zůstává velkou neznámou.

před 44 minutami

Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně

Jak bude vypadat česká vláda? O některých resortech je jasno, na jiná ministerstva se nikdo nehrne

Po parlamentních volbách začínají v České republice spekulace o možném rozdělení ministerstev v nově vznikající vládě. Dosavadní kabinet premiéra Fialy opustí své funkce. Hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele si nárokuje post předsedy vlády, přičemž do rozdělování vládních pozic chtějí významně promluvit i jejich pravděpodobní koaliční partneři – hnutí Motoristé sobě a SPD.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Jednobarevná vláda ANO zřejmě jen v říši snů. Spolupráce vládních stran bude pokračovat nehledě na osud Spolu, říká Jágr

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o výsledcích sněmovních voleb a koaličních jednáních. Motoristé sobě si totiž podle něj říkají o přímou vládní účast, zatímco SPD stojí o post předsedy Poslanecké sněmovny, což zřejmě dostane. Lze ale očekávat problémy. „Často se skloňuje, že součástí nového poslaneckého klubu SPD budou další tři subjekty, jejichž poslanci mohou být zdrojem problémů a vydírání. Toto ale může platit i pro Motoristy,“ říká Jágr.

před 4 hodinami

včera

Sébastien Lecornu

Politická krize je u konce. Lecornu zveřejnil jména nové vlády, sází na jistotu

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v neděli oznámil klíčové členy svého nového kabinetu, čímž ukončil týdny nejistoty po svém zářijovém jmenování. Lecornu je již pátým premiérem pod prezidentem Emmanuelem Macronem za necelé dva roky. Nová vláda musí řešit složitou rozpočtovou situaci, neboť Lecornův předchůdce François Bayrou padl minulý měsíc při hlasování o nedůvěře.

včera

Vít Rakušan Prohlédněte si galerii

Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.

včera

včera

včera

Volební štáb Motoristů

Turek byl po volbách napaden v baru. Člen ochranky skončil v nemocnici

Volební úspěch hnutí Motoristé sobě, kteří získali 13 mandátů a vstoupili do Sněmovny, zakončil Filip Turek nečekaně hořkým zážitkem. Po sobotním vítězství, které zahájil setkáním s exprezidentem Václavem Klausem, se europoslanec vydal slavit do vyhlášeného pražského baru, kde se stal terčem fyzického útoku.

včera

Volební štáb ANO

Babiš nemá zásady. Slovenský scénář ale zatím nehrozí, Fico je oproti němu skutečný zločinec, říká sociolog

Sociolog Aleš Sekot z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co si myslí o volebním úspěchu hnutí ANO Andreje Babiše a jeho potenciální spolupráci s Motoristy sobě nebo SPD Tomia Okamury. „Opoziční rétorika je pro Okamuru komfortní a přináší mu hlasy. Kdežto kdyby byl ve vládě a musel se vzájemně přizpůsobovat idejím hnutí ANO, ztratil by své přívržence, kteří jsou velmi militantní a nejsou schopni dohlédnout důsledky deklarované, nikoli praktikované politiky,“ říká. Prezidentu Petru Pavlovi popřál, aby se „zachoval jako chlap na svém místě, který do nastalé zmatečné situace vnese ten správný tón.“

včera

Jan Lipavský

Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.

včera

včera

Volební štáb Spolu

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.

včera

včera

včera

Volební štáb Stačilo!

Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.

včera

Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy