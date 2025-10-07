Jak má vypadat nová koalice? Čechům se líbí ANO, SPD a Motoristé, ukazuje průzkum

Téměř polovina Čechů považuje za nejvhodnější povolební scénář koalici hnutí ANO, SPD a Motoristů. Podle exkluzivního průzkumu agentury NMS pro Novinky je tato varianta, která by ve Sněmovně disponovala většinou 108 hlasů, přijatelná pro 52 procent dotázaných.
Jen o něco málo menší podporu, konkrétně 50 procent, má i menšinová vláda hnutí ANO, kterou by tolerovaly Motoristé a SPD. Stejně dobře by respondenti přijali i koaliční spojení ANO s Motoristy za podpory SPD. Jak uvádí Tereza Friedrichová z agentury NMS, celý opoziční tábor se při volbách mobilizoval hlavně s cílem sesadit stávající kabinet Petra Fialy.
Z tohoto důvodu je pro velkou část občanů nepřijatelné, aby ANO vytvořilo vládu se stranami ODS nebo Spolu. Například koalice s ODS by byla přijatelná pouze pro 17 procent respondentů. Spojení hnutí ANO se Spolu by pak uvítalo 19 procent lidí. Tyto možnosti se v průzkumu, i přes velmi konfrontační předvolební kampaň, setkaly s nejmenší oblibou.
O něco lépe si sice stojí varianta koalice ANO a STAN, ale celková podpora není výrazná. Přijatelná by byla pouze pro zhruba tři z deseti Čechů. Je však zajímavé, že toto spojení by považovala za přijatelné polovina voličů STAN nebo Pirátů.
Největší část občanů by podpořila koalici ANO, SPD a Motoristů. Za jednoznačně přijatelnou ji označilo 27 procent respondentů a spíše přijatelnou ji vidí 25 procent. Politolog Michal Malý z Univerzity Karlovy se domnívá, že voliči menších stran očekávají přímou účast ve vládě, což je patrné i z těchto výsledků.
Podporu by měla i varianta menšinové vlády ANO, kterou by tolerovaly Motoristé a SPD. Tuto možnost označilo za rozhodně přijatelnou 20 procent dotázaných, zatímco pro 30 procent by byla spíše přijatelná. Malý uvedl, že už před volbami bylo patrné, že existuje poměrně značná podpora pro jednobarevnou vládu hnutí ANO. Tato varianta je logicky podporována zejména voliči hnutí ANO.
Třetí možností je koalice ANO a Motoristů s podporou SPD. Jako rozhodně přijatelnou ji uvedlo 16 procent účastníků a spíše přijatelná je pro 32 procent. Na čtvrté příčce přijatelnosti se pak umístila menšinová vláda ANO a SPD s podporou Motoristů, která by byla přijatelná pro 43 procent respondentů.
Z koalic, které by ve Sněmovně vytvořily nadpoloviční většinu poslanců, se na druhém místě přijatelnosti umístilo spojení Spolu, STAN, Pirátů a Motoristů. Tato koalice, která by obešla vítězné ANO, by měla 105 hlasů a považovalo by ji za přijatelnou 29 procent respondentů. Přestože by ji uvítalo sedm z deseti voličů Spolu, STAN či Pirátů, autoři výzkumu upozorňují, že je nepřijatelná pro voliče Motoristů, kde s ní souhlasí jen desetina z nich.
Hnutí ANO 2011 s přehledem ovládlo letošní volby do Poslanecké sněmovny. Politický projekt velkopodnikatele Andreje Babiše získal 34,5 % hlasů, což jen těsně zaostalo za rekordním ziskem ODS z před 19 lety. I tak jde o druhý nejlepší výsledek v historii samostatné České republiky. Rozložení sil v dolní parlamentní komoře navíc Babišovi patrně umožní získat pohodlnou podporu pro budoucí vládní kabinet. Jakým směrem se bude ubírat jeho praktická politika, především z ekonomického hlediska, však zůstává velkou neznámou.
Zdroj: Matěj Bílý