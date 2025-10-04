Jak mohou vypadat povolební koalice? Možnosti budoucí vlády v Česku

Po volbách se tradičně otevírá prostor pro nejrůznější koaliční jednání, přičemž postoj jednotlivých politických uskupení k možným partnerům je víceméně jasně vyhraněný. Hlavní hráči na politické scéně již předeslali, s kým si povolební spolupráci dovedou představit a s kým naopak ani náhodou. Tyto deklarované preference naznačují, jaké kombinace mohou reálně vzniknout.
Hnutí ANO jasně deklaruje, že odmítá jakoukoliv spolupráci s původními vládními stranami, tedy s koalicí SPOLU, hnutím STAN a Piráty. Předseda hnutí zároveň vyloučil i možnost vlády s komunisty, kteří kandidují v uskupení Stačilo!. Tím se okruh možných partnerů hnutí ANO výrazně zúžil.
Současná vládní koalice SPOLU s Občanskou demokratickou stranou v čele má za přirozeného partnera hnutí STAN. Lídři koalice věří, že právě na tomto základu by mohla být sestavena nová vláda. Nevylučují navíc ani debatu s Piráty. Naopak striktně vylučují jakoukoliv povolební spolupráci s hnutím ANO, což je postoj, který zastávali už v letech 2017 a 2021.
Hnutí STAN vnímá spojenectví s koalicí SPOLU a Piráty jako jedinou přijatelnou cestu a alternativu k vládě vedené hnutím ANO a dalšími současnými opozičními subjekty. Piráti mají také poměrně přesně vymezené hranice. Ti zcela odmítají spolupráci s ANO, Motoristy sobě, SPD a uskupením Stačilo! včetně komunistů. Jednat o účasti ve vládě by byli ochotni pouze s těmi demokratickými partnery, se kterými sdílejí hodnoty a kteří by garantovali naplňování jejich programu.
Také hnutí Stačilo! s komunisty v čele má jasno v tom, s kým vládnout nehodlá. Kategoricky odmítají strany, které nazývají pětidemolicí, kam řadí i Piráty. Největší programovou shodu v rámci levicových témat vidí s hnutím ANO a předpokládají, že pro naplnění levicové politiky se hnutí ANO bez nich neobejde.
SPD zůstává záhadou. Strana se ke koalicím příliš nevyjadřuje, očekává se ale, že by se spolupráci s ANO nebránila. Naproti tomu Motoristé dávají najevo, že by nechtěli svou politickou kariéru kompromitovat závislostí na hlasech komunistů, což naznačuje spíše odmítavý postoj. K hnutí SPD je však jejich přístup mírnější a otevřenější.
Z těchto prohlášení vyplývá, že nejpravděpodobnějšími scénáři jsou buď pokračování spolupráce současné vlády ve složení SPOLU, STAN a možná i Piráti. Druhou variantou je složitá koalice pod vedením hnutí ANO, která by musela hledat partnery jinde než v bývalém vládním táboře a kde by se mohly rýsovat kontury spolupráce s levicovějšími stranami navzdory některým prvotním odmítnutím, nebo s SPD či Motoristy. Jednotlivá vyloučení a preference však naznačují, že sestavení stabilní většinové vlády nemusí být jednoduché.
