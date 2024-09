Jak pomoct zasaženým oblastem? Kromě materiálu a financí pomůžou i šikovné ruce nebo sdílení

Finanční pomoc

Existuje více způsobů, jak pomoci. Pokud nemůžete přijet osobně a například pomáhat s úklidem škod, můžete přispět i menší finanční částkou. Peníze je možné poslat skrze neziskové organizace ADRA , Český Červený kříž , Člověk v tísni , Diakonie ČCE nebo Charitu ČR . Všechny odkazy zde uvedené jsou aktivní a lze se jimi prokliknout na stránky organizace, skrze níž byste chtěli přispět.

EuroZprávy.cz zachytily, že někteří lidé by rádi přispěli, ale nechtějí tak činit skrze tyto neziskové organizace. I proto jednotlivé obce zakládají vlastní transparentní účty. Většinou jsou k nalezení na webových stránkách dané obce. Je možné posílat peníze třeba na transparentní účet Krnova , který byl povodněmi těžce zasažen a bude potřebovat velkou pomoc.

Pokud jste zasaženi povodní, mimořádnou dávku v pomoci vám poskytne stát. Stačí k tomu vyplnit formulář na webu Úřadu práce. „Smyslem mimořádné okamžité pomoci je zabezpečit konkrétní osobu nebo rodinu na přechodnou dobu ve formě zajištění základních životních potřeb a prvotní pomoci k odstranění důsledků povodní do doby, než bude pomoc možné poskytnout z jiných zdrojů,“ shrnulo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Materiální pomoc

Materiální pomoc je v těchto dnech naprosto klíčová. Na sociálních sítích najdete mnoho skupin, kde lidé nabízejí či poptávají pomoc nebo informují o cestách do zasažených oblastí. Potřeby jednotlivých regionů se mohou lišit, ale nikdy neuděláte chybu, pokud do balíčku zahrnete pitnou vodu a trvanlivé potraviny. V současnosti může být pití kohoutkové nebo studniční vody v zaplavených oblastech zdravotně nebezpečné, proto je balená voda spolehlivou volbou.

V některých místech mohou být nedostupné základní služby, jako jsou obchody s potravinami. Konzervy s trvanlivým jídlem, které nevyžadují speciální skladování ani údržbu, jsou proto ideální. Pokud jste v oblasti zasažené záplavami a vaše zásoby konzerv byly vodou zasaženy, je důležité je důkladně omýt, pokud nedošlo k jejich fyzickému poškození.

Chybu neuděláte ani při dodávkách hygienických pomůcek. Dokud se plně neobnoví základní služby, lidé ze zasažených oblastí mohou potřebovat vše – od zubního kartáčku, přes mýdla až po toaletní papír.

Klíčové jsou také čistící prostředky. Nepořádek totiž není nutné dostat jen z ulic, ale také ze samotných lidských obydlí. Jelikož je povodňová voda ze zásady silně znečištěná a může obsahovat i splašky, je vhodné pro úklid zasažených obydlí (pokud nedošlo k jejich devastaci) použít i dezinfekční přípravky, jako třeba Savo. K čistícím prostředkům můžete přidat také hadry, houbičky nebo staré utěrky.

Rozhodně se neztratí ani oblečení – a to jakékoli velikosti, od dětského po XXL. Někteří lidé ztratili domovy a s ním i veškeré teplé oblečení, mohlo jim zůstat pouze to, co si zabalili do evakuačního zavazadla nebo oblékli při rychlém útěku před povodní.

Pomoc v terénu

Poškozené obce se potýkají s masivními nánosy bahna a poničeným majetkem, mezi nímž nechybí odplavená auta, popadané ploty nebo poškozené domy.

Aby mohly brzy začít fungovat všechny služby, je nutné odstranit bahno a veškerý nepořádek ze silnic a okolí klíčové infrastruktury, jako jsou například obchody. Hasiči a armáda se sice snaží pomoct ze všech sil, pomoc dalších lidí je ale vždy vítaná a proces urychlí.

Neziskové organizace registrují dobrovolníky a následně je rozvážejí tam, kde jsou potřeba. Většinou mají k dispozici potřebné náčiní, jako lopaty, kyblíky a smetáky; přidat něco ze svých zásob ale také neuškodí.

Pomůže i sdílení

Pokud zrovna nemůžete pomoct v terénu nebo nemáte prostředky na finanční podporu, velký vliv může mít i sdílení informací. Ať už jde o sdílení upozornění o blížící se velké vodě nebo informací o tom, kam zrovna míří pomoc nebo co lidé v zasažených oblastech potřebují.

Různé neziskové organizace, hasiči a samotné obce jsou ve valné většině aktivní na sociálních sítích a sdílejí informace o svých aktivitách a potřebách.