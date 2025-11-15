Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna

Do čela Ministerstva vnitra se má postavit Lubomír Metnar (za hnutí ANO), bývalý policista a dřívější ministr obrany. Podle informací serveru Novinky zamíří na pozici ministra obrany jako nominant SPD generál ve výslužbě Jaromír Zůna. Ten se v minulosti ucházel o funkci náčelníka generálního štábu a působil také jako vojenský přidělenec v Číně.
Ačkoliv se žádný z těchto hlavních kandidátů k nominaci veřejně nevyjadřuje, podle spolehlivých zdrojů je o jejich jmenování v podstatě rozhodnuto. Původní plán počítal s tím, že Metnar převezme obranu.
Situace se ovšem změnila poté, co předseda SPD Tomio Okamura promluvil o možné výměně policejního prezidenta. Andrej Babiš tento Okamurův výrok ostře kritizoval, čímž dal jasně najevo, že dojde k jinému rozložení sil.
Okamura je sám stíhán kvůli plakátům, které SPD používala v krajských volbách a které policie vyhodnotila jako rasistické a xenofobní. Trestní stíhání bylo hlavním důvodem, proč Okamura tři dny po volbách projevil zájem o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Babiš jeho prohlášení označil za nevhodné a zpochybnil tak Okamurovu nominaci na post ministra vnitra.
Další zdroj obeznámený s vyjednáváním o podobě současné vlády uvedl, že se zvažovalo několik jmen, ale Metnar je zkušený profesionál, má již praxi na vnitru a těší se důvěře. Po nastalých rošádách bylo podle něj jasné, že klíčové silové resorty musí vést nekonfliktní osobnosti s profesionálními zkušenostmi.
Jméno Zůny se ve spojitosti s vysokými funkcemi objevovalo už dříve. Byl jedním z uchazečů o post šéfa armády a podporoval ho tehdejší prezident Miloš Zeman. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) měla však jiné představy.
Tehdy prohlásila, že by si „představovala většího bojaře“, a do čela armády povolala z civilu Karla Řehku, který v té době vedl Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.
BBC se omluvila Donaldu Trumpovi, prezidentovi Spojených států, za způsob, jakým byl upraven jeho projev z 6. ledna 2021 v rámci pořadu Panorama. Televizní stanice však striktně odmítla požadavek na zaplacení odškodného. Společnost uznala, že úprava videa v pořadu vyvolala mylný dojem, že Trump přímo vybízel k násilnému jednání. Z tohoto důvodu se rozhodla, že už pořad, který byl vysílán v roce 2024, nebude znovu odvysílán.
Zdroj: Libor Novák