Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem

Libor Novák

2. prosince 2025 14:33

Lubomír Metnar
Lubomír Metnar Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Prezident Petr Pavel v úterý pokračoval v neformálních konzultacích s kandidáty na ministerské posty v budoucí koaliční vládě tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé. Na Pražském hradě přijal nominanta na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), kandidátku na ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) a nestranického experta navrženého SPD na ministra dopravy Ivana Bednárika. Prezident má v plánu dokončit všechna setkání s kandidáty do konce týdne, přičemž nejprve jedná s nominanty ANO, poté s SPD a nakonec s Motoristy.

Deník Shopaholičky

Jako první se s hlavou státu sešel Lubomír Metnar. Po schůzce novinářům řekl, že s prezidentem probírali priority rodící se koalice. V oblasti bezpečnosti prý došlo k téměř úplné shodě názorů. Metnar, který v minulosti působil jako ministr vnitra i obrany, ocenil Pavla jako velkého odborníka na obranu. Dodal, že k plánům nové vlády neměl prezident žádné zásadní výhrady, pouze diskutovali o detailech a určitých prioritách. Metnar hodnotí setkání jako velmi dobré.

Metnar s Pavlem diskutoval i o odmítnutí migračního paktu. Ten podle něj neřeší základní příčiny bezpečnostních rizik pro Českou republiku, neřeší ochranu vnější hranice a navíc přidává byrokratickou zátěž. Prezident prý v této otázce nevyjádřil jiný názor, pouze zdůraznil, že se jedná o citlivé téma z hlediska mezinárodního nastavení v rámci Evropské unie.

Kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) s prezidentem projednávala přípravu nového stavebního zákona. Ten má za cíl zrychlit a zjednodušit celý proces povolování staveb pro úředníky i stavebníky. Ministryně ujistila Pavla, že udělá maximum pro to, aby byl přechod k nové legislativě co nejhladší.

S hlavou státu řešila také situaci vyloučených lokalit a regionální politiku. Mluvili o potřebě sběru objektivních dat, aby bylo možné posoudit, ve kterých oblastech regiony zaostávají. 

Jako poslední jednal s prezidentem Ivan Bednárik, nominant SPD na ministra dopravy. Bednárik po schůzce uvedl, že ho překvapila hloubka a šíře prezidentova zájmu a v mnoha věcech se prý shodli. Bednárik se omluvil za svou horší češtinu a slíbil, že ji zlepší. Zároveň oznámil, že podá žádost o české občanství, i když to není pro výkon ministerské funkce podmínkou.

S Pavlem hovořil o nutných dopravních stavbách, vysokorychlostních tratích a také o kosmickém programu. Zde prosazuje racionální postoj: každá investice musí mít vypočitatelnou návratnost. Klíčovým úkolem pro něj bude vyřešit dlouhodobou strategii financování dopravních staveb, jelikož chybí peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury i pro roky 2026 a 2027.

před 7 hodinami

První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí

Deník Shopaholičky

Související

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

Více souvisejících

Petr Pavel Lubomír Metnar Ivan Bednárik (ČD) Zuzana Schwarz Bařtipánová

Aktuálně se děje

před 58 minutami

Ruská armáda

Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města

Situace v silně napadeném městě Pokrovsk ve východní ukrajinské Doněcké oblasti zůstává nejasná, přestože Rusko ohlásilo jeho dobytí. Podle Emila Kastehelmiho, vojenského analytika ze skupiny Black Bird Group, která monitoruje válku pomocí otevřených zdrojů, ruské síly ovládají západní a jižní části města. Zbývající oblasti, tedy východ a sever, popisuje jako „šedou zónu“.

před 1 hodinou

Lubomír Metnar

Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem

Prezident Petr Pavel v úterý pokračoval v neformálních konzultacích s kandidáty na ministerské posty v budoucí koaliční vládě tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé. Na Pražském hradě přijal nominanta na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), kandidátku na ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) a nestranického experta navrženého SPD na ministra dopravy Ivana Bednárika. Prezident má v plánu dokončit všechna setkání s kandidáty do konce týdne, přičemž nejprve jedná s nominanty ANO, poté s SPD a nakonec s Motoristy.

před 2 hodinami

cyklon

1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?

Tropické cyklóny v kombinaci se silnými monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie a k pondělí si vyžádaly přes 1 100 obětí. Očekává se, že bilance mrtvých dále poroste a tisíce lidí zůstaly bez domova. Intenzivní vítr a srážky byly v uplynulém týdnu živeny souběhem hned tří tropických povětrnostních systémů, včetně vzácné cyklonické bouře, která se zformovala v Malackém průlivu. Postiženy byly Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam, kde řádily záplavy a sesuvy bahna.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Bílý dům (The White House), Wahsington D.C., USA

Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva

Bílý dům potvrdil, že vysoce postavený admirál amerického námořnictva nařídil druhou sérii úderů na venezuelskou loď údajně zapojenou do pašování drog. Tento útok, označovaný jako „dvojitý úder“ (double tap), který se odehrál 2. září, vyvolal dvoustrannou kontrolu ze strany amerických zákonodárců. Nedávná zpráva deníku The Washington Post uvádí, že první explozi přežili dva lidé a stále se drželi hořícího plavidla, když byli zabiti. To vyvolalo nové otázky ohledně zákonnosti celé akce.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

před 6 hodinami

Vladimir Putin

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.

před 7 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Manželská postel

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

před 9 hodinami

včera

včera

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

včera

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno včera

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

včera

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

včera

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy