Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem

Prezident Petr Pavel v úterý pokračoval v neformálních konzultacích s kandidáty na ministerské posty v budoucí koaliční vládě tvořené hnutími ANO, SPD a Motoristé. Na Pražském hradě přijal nominanta na ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), kandidátku na ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Schwarz Bařtipánovou (ANO) a nestranického experta navrženého SPD na ministra dopravy Ivana Bednárika. Prezident má v plánu dokončit všechna setkání s kandidáty do konce týdne, přičemž nejprve jedná s nominanty ANO, poté s SPD a nakonec s Motoristy.
Jako první se s hlavou státu sešel Lubomír Metnar. Po schůzce novinářům řekl, že s prezidentem probírali priority rodící se koalice. V oblasti bezpečnosti prý došlo k téměř úplné shodě názorů. Metnar, který v minulosti působil jako ministr vnitra i obrany, ocenil Pavla jako velkého odborníka na obranu. Dodal, že k plánům nové vlády neměl prezident žádné zásadní výhrady, pouze diskutovali o detailech a určitých prioritách. Metnar hodnotí setkání jako velmi dobré.
Metnar s Pavlem diskutoval i o odmítnutí migračního paktu. Ten podle něj neřeší základní příčiny bezpečnostních rizik pro Českou republiku, neřeší ochranu vnější hranice a navíc přidává byrokratickou zátěž. Prezident prý v této otázce nevyjádřil jiný názor, pouze zdůraznil, že se jedná o citlivé téma z hlediska mezinárodního nastavení v rámci Evropské unie.
Kandidátka na ministryni pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) s prezidentem projednávala přípravu nového stavebního zákona. Ten má za cíl zrychlit a zjednodušit celý proces povolování staveb pro úředníky i stavebníky. Ministryně ujistila Pavla, že udělá maximum pro to, aby byl přechod k nové legislativě co nejhladší.
S hlavou státu řešila také situaci vyloučených lokalit a regionální politiku. Mluvili o potřebě sběru objektivních dat, aby bylo možné posoudit, ve kterých oblastech regiony zaostávají.
Jako poslední jednal s prezidentem Ivan Bednárik, nominant SPD na ministra dopravy. Bednárik po schůzce uvedl, že ho překvapila hloubka a šíře prezidentova zájmu a v mnoha věcech se prý shodli. Bednárik se omluvil za svou horší češtinu a slíbil, že ji zlepší. Zároveň oznámil, že podá žádost o české občanství, i když to není pro výkon ministerské funkce podmínkou.
S Pavlem hovořil o nutných dopravních stavbách, vysokorychlostních tratích a také o kosmickém programu. Zde prosazuje racionální postoj: každá investice musí mít vypočitatelnou návratnost. Klíčovým úkolem pro něj bude vyřešit dlouhodobou strategii financování dopravních staveb, jelikož chybí peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury i pro roky 2026 a 2027.
Zdroj: Libor Novák