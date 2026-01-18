Jako slon v porcelánu, zkritizoval Macinka Pavla. Není přitom jasné, jestli Ukrajině vůbec něco slíbil

Ministr zahraničí Petr Macinka se ostře opřel do prezidenta Petra Pavla za jeho nedávné kroky během návštěvy Ukrajiny. Prezident tam údajně přislíbil možnost dodání lehkých bojových letounů, prostředků včasného varování a generátorů, což však podle šéfa diplomacie nebylo předem projednáno s vládou. Macinka v České televizi prohlásil, že se hlava státu zachovala jako „slon v porcelánu“, a překročila tak své pravomoci.
Podle ministra zahraničí způsobil prezidentův nekonzultovaný slib značné problémy uvnitř vládní koalice tvořené hnutím ANO, SPD a Motoristy. Macinka zdůraznil, že prezident není osobou, která by měla podobné dodávky vojenské techniky domlouvat nebo slibovat, protože jde o čistě vládní odpovědnost. I když je zájem ukrajinské strany o česká letadla známý, vyžaduje tak citlivá věc nejprve důkladnou debatu za zavřenými dveřmi.
Ironií osudu je, že prezidentovo veřejné vystoupení může šanci na dodání techniky paradoxně zhatit. Ministr Macinka podotkl, že tímto neuváženým krokem se pravděpodobnost realizace pomoci spíše snížila. Podle něj by se měl Petr Pavel držet spíše symbolické roviny své funkce, jako je pokládání věnců nebo udílení státních vyznamenání, a nerychlá rozhodnutí v oblasti obrany nechat na exekutivě.
Záležitostí se má v nejbližších dnech zabývat koaliční rada, protože vláda jako celek o prezidentově iniciativě zatím nejednala. Ve hře by mohly být podzvukové letouny L-159, které by byly účinnou zbraní proti ruským dronům. Macinka však trvá na tom, že vyhlašovat podobné záměry do médií bez předchozího dialogu s ministry je pro české zájmy vyloženě kontraproduktivní. Následně ale sám přiznal, že informaci zachytil pouze v médiích a není přesně obeznámen s tím, co Pavel řekl.
Není přitom přesně známo, jaká slova Pavel na Ukrajině zvolil. Agentura Unian uvedla, že „Česká republika dodá Ukrajině stíhačky pro boj s ruskými bezpilotními letouny.“ S odkazem na server News.Live ale dále napsala, že se tak „může“ stát, nikoliv že jde o dojednanou věc.
„Česká republika může v relativně krátké době poskytnout několik středních bojových letadel, která jsou velmi účinná v boji proti dronům, řekl Pavel podle News.Live. Pavel dále poznamenal, že Česká republika může Ukrajině předat i systémy včasného varování, jako jsou pasivní radary“ napsala agentura.
