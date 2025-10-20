Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů.
Podle volebního programu ANO by mělo v dalších letech dojít k zásadním úpravám valorizací, pokud na tom tedy hnutí najde shodu s koaličními partnery, jimiž pravděpodobně budou SPD a Motoristé. "Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec, který zohlední růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd," sliboval Andrej Babiš před říjnovými sněmovními volbami.
Znovuzvolený poslanec a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) nicméně upozornil, že nadcházející lednovou valorizaci se upravit nepovede. "Udělat to už od roku 2026 nejde, nedá se to fyzicky zvládnout," řekl Deníku a zdůraznil, že to není možnost zařídit ani ex post. "Retroaktivně ty valorizace vyplatit zpátky nelze," dodal.
ANO chce rovněž zavést věkové valorizace. Od 80 let by důchodci dostávali pětistovku navíc, u lidí od 85 let by zůstalo zachováno navýšení o tisícovku, penzisté od 90 let by si polepšili o 1500 korun. Osobám starším 95 let slibuje hnutí až 2000 korun měsíčně navíc.
Babiš přislíbil také úpravy legislativy, aby lidé vykonávající náročnější profese mohli odcházet dříve do důchodu, který bude "adekvátní a spravedlivý".
