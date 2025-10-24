"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.

Před jednáním Turek pro Seznam Zprávy sdělil, že v tuto chvíli se personální otázky neřeší, jelikož prioritou je programové prohlášení. „Máme několik kandidátů na každé ministerstvo, u některých je to jasnější, u některých ne,“ uvedl s tím, že na ministerstvo zahraničí usilují a mají kandidáta, který by resort zvládl. 

Na přímý dotaz, zda by se na funkci cítil, odpověděl: „Když to zvládl pan Lipavský, tak ano.“ Během jednání k programu by se Turek rád věnoval postoji k Evropské unii a prosazování tradiční diplomacie namísto aktivismu.

Turkova účast na jednání, i přes jeho kauzu údajných rasistických příspěvků na Facebooku, naznačuje, že je stále ve hře. V kuloárech se ale spekuluje, že se jeho nominace stala spíše neprůchodnou, hlavně kvůli neochotě Andreje Babiše. Jako možný náhradník do čela resortu zahraničí se začalo skloňovat jméno dalšího motoristy, Karla Berana, jehož kompetentnost potvrdil i místopředseda ANO Karel Havlíček.

Předseda Motoristů Petr Macinka označil možnost, že Turek usedne v čele diplomacie, za otevřenou. Turka popsal jako mimořádně schopného a kompetentního politika a jeho dřívější výroky označil za „telecí pubertu před 15 lety“, která by ho neměla diskvalifikovat z veřejného působení.

Vzhledem k zablokované situaci se v minulých dnech spekulovalo i o tom, že by Turek mohl získat křeslo místopředsedy Sněmovny. Tato pozice je hnutí Motoristé garantována. Turek se k této možnosti nechtěl vyjádřit. Podle nejnovějších informací Seznam Zpráv by však na post místopředsedy mohl zamířit spíše jiný poslanec Motoristů, Jiří Barták.

V uplynulých dnech došlo k rétorickým obratům jak ze strany Motoristů, tak ANO. Zatímco Macinka dříve kategoricky trval na Turkově nominaci, po schůzce s Babišem tuto razantní rétoriku zmírnil. Karel Havlíček potvrdil, že ani sami Motoristé na Turkovi kategoricky netrvali a že si uvědomují odpovědnost spojenou s jeho kauzou.

