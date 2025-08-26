Lékař Pavel Jajtner na kandidátce Spolu skončil. Odstoupil po smrti novorozence

Lékař Pavel Jajtner se vzdal kandidatury na poslance za KDU-ČSL, a to v reakci na zveřejněné informace o tragickém úmrtí novorozence ve Znojemské nemocnici.
Předseda lidovců Marek Výborný potvrdil, že se Jajtner rozhodl odstoupit sám, aby "chránil rodinu". Výborný se ale odmítl vyjadřovat k tomu, zda lékař pochybil, a zdůraznil, že si Jajtnerova rozhodnutí velmi váží.
Pavel Jajtner, který je náměstkem Znojemské nemocnice, byl na kandidátce koalice Spolu. Seznam Zprávy v pondělí informovaly o případu novorozence, který v nemocnici zemřel sedm a půl hodiny po porodu.
Jajtner byl ošetřujícím lékařem. Podle posudku soudního znalce Zbyňka Straňáka personál nemocnice závažně pochybil, když nebyl schopen odebrat dítěti krev, správně jej diagnostikovat nebo podat potřebné léky.
Jajtner se rozhodl vzdát kandidatury, přestože předseda strany nechtěl hodnotit jeho pochybení v péči o novorozence. Rodiče zemřelého dítěte byli znepokojeni kariérou, kterou Jajtner po tragické události udělal jak v nemocnici, tak v politice.
Uzavřeli s nemocnicí dohodu o mlčenlivosti, takže se k případu nemohou vyjadřovat. S reportéry nicméně mluvila sestra rodičky. Jajtner nadále zůstává náměstkem, primářem a tiskovým mluvčím ve Znojemské nemocnici a je i radním pro zdravotnictví na znojemské radnici.
Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , KDU - ČSL , Pavel Jajtner
Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.
