Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.
Volební totiž bude i příští rok, kdy se uskuteční komunální volby a obmění se třetina obsazení Senátu. V tomto typu voleb nemusí být spolupráce trojice stran až tak důležitá. O to více času jejich představitelé mají na to, aby udělali opravdu kvalifikované rozhodnutí o budoucnosti koalice Spolu.
Již v prvních hodinách po porážce ve volbách do Poslanecké sněmovny se ve společném volebním štábu řešilo, zda bude projekt pokračovat. Z některých kruhů přitom, aniž by byl čas na rozsáhlejší analýzy, zaznívalo, že trojkoalice po letošním výsledku skončí. Zdá se, že stačil jeden naprosto zřejmý neúspěch.
Vůdčí roli v koalici Spolu měli od počátku občanští demokraté, lídrem byl vždy bez jakýchkoliv pochybností premiér Petr Fiala (ODS). Z projektu ale zdánlivě profitovaly menší strany, což se zejména na příkladu KDU-ČSL ukázalo i v letošních sněmovních volbách. I díky kroužkování se do dolní komory parlamentu dostalo 16 lidovců, zatímco TOP 09 bude zastupovat jen devět lidí. Přesto se prý zvedá odpor k pokračování trojkoalice i v řadách nejméně jedné ze dvou menších stran.
Logicky na tiskové konferenci zazněl dotaz na stranické předsedy, co volební výsledek znamená pro Spolu. Fiala zdůraznil, že stál u jejího zrodu. A může být i u jejího konce. „Věřil jsem a věřím ji, ale v dalších měsících se povedou debaty v jednotlivých stranách i mezi námi (uvnitř ODS),“ prohlásil končící premiér.
Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by odpověď na palčivou otázku byla velmi předčasná. „Koalice Spolu ukázala opakovaně, že to není projekt na jedny volby,“ poznamenala. Lidovecký lídr Marek Výborný ji doplnil slovy, že trojkoalice se osvědčila několikrát. „My se samozřejmě budeme radit, ale kdybych měl mluvit za sebe, tak mým cílem je silná KDU-ČSL v rámci silné koalice Spolu,“ nechal se slyšet.
Otázkou však také je, kdo vlastně bude o budoucnosti Spolu za jednotlivé strany rozhodovat. Již před volbami se Česko dozvědělo, že ve vrcholné politice pro tuto chvíli končí šéfka TOP 09 Pekarová Adamová. Nejisté je momentálně i pokračování dvou hlavních představitelů ODS v nejvyšším stranickém vedení.
„Nejdřív se poradím s kolegy v ODS a pak budu informovat,“ odpověděl premiér Fiala na otázku, zda náhodou neskončí v čele strany. Naprostým debaklem pak skončily volby pro jeho pravou ruku. Ministr financí Zbyněk Stanjura ani neobhájil poslanecký mandát. V sobotu ale jasno o své budoucnosti neměl. „Dnes žádné rozhodnutí činit nebudu,“ dodal.
