Lipavský řekl, co by hrozilo Česku, pokud by Rusko vyhrálo válku na Ukrajině

Podle Lipavského zůstává primárním národním zájmem České republiky vítězství Ukrajiny, zadržování Ruska a zachování principů Charty OSN.

„Platilo to před dvěma a půl lety a platí to i dnes. Pokud by Putin zvítězil, bezpečnost, stabilita a prosperita České republiky by výrazně utrpěly. Je třeba stále připomínat, že obětováním Ukrajiny Rusku si mír nezajistíme, naopak tím lehkovážně ohrozíme naši bezpečnost a ekonomické důsledky budou bezesporu dramatičtější,“ uvedl Lipavský.

Lipavský také upozornil, že mnoho politiků v Evropě i v Česku to odmítá vidět. „Ti, kteří volají po míru bez podmínek, volají po novém vyjednávání s Ruskem o hranicích v Evropě. Dnes ukrajinské, zítra možná naše,“ varoval.

Ministr také připomněl, že před dvěma a půl lety Evropská unie ukázala, že dokáže být v zahraniční politice akceschopná a připravená rychle přijímat potřebná rozhodnutí. „Tato zkouška dosud neskončila, Rusko stále nezměnilo svůj agresivní kurz. Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajinci, pomozme jim ho dosáhnout,“ vyzýval Lipavský.

Lipavský dále uvedl, že Západ dnes čelí výzvám, o kterých si kdysi myslel, že patří minulosti. „V Evropě zuří válka, největší za poslední desetiletí. Dobrou zprávou je, že máme prostředky, jak ji zastavit. Máme peníze, ekonomické kapacity a nemáme pochybnosti o tom, kdo je oběť a kdo zločinec,“ řekl ministr.

Při zajišťování bezpečnosti České republiky zdůraznil nenahraditelnou roli NATO a transatlantického partnerství. Bezpečnost Česka však podle něj nezačíná na hranicích EU či NATO, ale v Donbasu, v Sahelu, na Blízkém východě či v Jihočínském moři. Proto musí být Česká republika aktivní nejen v Evropě, ale také v Africe a Asii.