OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 12:12

Do Prahy přijel polský prezident Karol Nawrocki. (24.11.2025)
Prohlédněte si 30 fotografií Do Prahy přijel polský prezident Karol Nawrocki. (24.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Do Česka poprvé od nástupu do úřadu přijel nynější polský prezident Karol Nawrocki. Na Pražském hradě jej v pondělí dopoledne přivítal český protějšek Petr Pavel. Nawrocki se už předtím setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským. 

Právě Lipavský v nedělních pozdních večerních hodinách informoval o příjezdu hlavy státu ze sousední země. "Dnes přicestoval do Prahy na první oficiální návštěvu polský prezident Karol Nawrocki, se kterým jsme připraveni navázat na naše skvělé bilaterální a multilaterální vztahy s Polskem," napsal šéf české diplomacie na síti X.

Nawrockého a jeho manželku Martu pak v pondělí dopoledne přijal český prezidentský pár na Pražském hradě. Podle programu je v plánu soukromé setkání obou párů, následovat má jednání oficiálních delegací a tisková konference. 

Nawrocki, který byl kandidátem opozičního Práva a spravedlnosti, nastoupil do úřadu v srpnu. V červnovém druhém kole prezidentské volby v těsném souboji porazil varšavského starostu Rafala Trzaskowského, když získal 50,89 procenta hlasů. 

Historik se během předvolební kampaně těšil z podpory svého předchůdce v úřady Andrzeje Dudy. Zároveň byl označován za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa, ochránce tradičních hodnot a muže, který je známý skeptickým postojem k Evropské unii. 

před 3 hodinami

Stačilo, řekl si Sterzik. V čele hnutí skončí, bude pokračovat jako bloger

Související

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.
Karol Nawrocki

Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat

Karol Nawrocki se stává novým prezidentem Polska. Jeho nástup do úřadu představuje zásadní hodnotový střet s vládou Donalda Tuska. Zatímco premiér prosazuje liberální a proevropský kurz, konzervativní prezident staví na národní suverenitě a tradičních hodnotách. V čase rostoucího ruského tlaku však Polsko potřebuje politickou soudržnost. Osobní vztah mezi Tuskem a Nawrockim může rozhodnout o síle státu i regionální bezpečnosti.

Více souvisejících

Karol Nawrocki Petr Pavel Jan Lipavský Polsko

Aktuálně se děje

před 42 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

včera

včera

Prezident Trump

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu

Velký výpadek v tomto týdnu, konkrétně v úterý, postihl internet po celém světě. Příčinou byl problém jedné ze služeb, která je rozsáhle využívána. Firma Cloudflare se za potíže omluvila. Experti upozornili, že jde o významnou slabinu, kterou je nutné řešit. 

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem

Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.

včera

včera

Nákupní vozík

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

včera

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy