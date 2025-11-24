OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě

Do Česka poprvé od nástupu do úřadu přijel nynější polský prezident Karol Nawrocki. Na Pražském hradě jej v pondělí dopoledne přivítal český protějšek Petr Pavel. Nawrocki se už předtím setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským.
Právě Lipavský v nedělních pozdních večerních hodinách informoval o příjezdu hlavy státu ze sousední země. "Dnes přicestoval do Prahy na první oficiální návštěvu polský prezident Karol Nawrocki, se kterým jsme připraveni navázat na naše skvělé bilaterální a multilaterální vztahy s Polskem," napsal šéf české diplomacie na síti X.
Nawrockého a jeho manželku Martu pak v pondělí dopoledne přijal český prezidentský pár na Pražském hradě. Podle programu je v plánu soukromé setkání obou párů, následovat má jednání oficiálních delegací a tisková konference.
Nawrocki, který byl kandidátem opozičního Práva a spravedlnosti, nastoupil do úřadu v srpnu. V červnovém druhém kole prezidentské volby v těsném souboji porazil varšavského starostu Rafala Trzaskowského, když získal 50,89 procenta hlasů.
Historik se během předvolební kampaně těšil z podpory svého předchůdce v úřady Andrzeje Dudy. Zároveň byl označován za obdivovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa, ochránce tradičních hodnot a muže, který je známý skeptickým postojem k Evropské unii.
