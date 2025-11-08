Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se dnes rozloučila s vrcholnou politikou, když si její strana zvolila nové vedení. Spolustraníky i členy dalších stran končící vlády vyzvala, aby nadále poukazovali na všemožná nebezpečí.
Pekarová Adamová se už s předstihem rozhodla, že jako úřadující předsedkyně Sněmovny nebude obhajovat poslanecký mandát v říjnových volbách. Odsloužila po nich ještě několik týdnů jako předsedkyni TOP 09, ale dnes funkci definitivně předala nástupci, jímž se stal znovuzvolený poslanec Matěj Ondřej Havel.
Odcházející politička připomněla, že ve vedení strany byla 10 let. Šlo o životní kapitolu, která jí hodně dala profesně i osobně. "Karel Schwarzenberg říkával, že politik musí mít rád lidi. A měl pravdu. Bez toho politika ztrácí smysl. Setkávat se s lidmi, naslouchat jim a mluvit s nimi je to, co dává téhle práci opravdový význam," uvedla na sociální síti X.
TOP 09 se podle bývalé předsedkyně vždy uměla postavit na stranu slabších. "Nelžeme, neuhýbáme, říkáme věci tak, jak jsou. Nelakujeme realitu na růžovo," konstatovala. "Stojíme na straně Ukrajiny – nejen proto, že je to v našem zájmu, ale především proto, že je to správné a morální. Stojíme na straně dodržování pravidel a proto se musíme ozvat proti teroristům, kteří tato pravidla nikdy nectí – ať už se to děje v Izraeli nebo kdekoli jinde ve světě," pokračovala.
Někdejší šéfka Sněmovny zmínila, že strany končící vlády nevyhrály říjnové sněmovní volby. "Nesmí nás to ale paralyzovat. Demokracie potřebuje, abychom jasně pojmenovávali nebezpečí, které jí hrozí," zdůraznila.
Pekarová Adamová také poděkovala Petru Fialovi (ODS), Marianu Jurečkovi a Marku Výbornému (oba KDU-ČSL) za spolehlivou spolupráci v rámci koalice Spolu. "A především děkuji svému manželovi, který mi po všechna ta léta byl oporou a měl s mou prací nekonečnou trpělivost," napsala.
"TOP 09 pro mě vždy bude srdeční záležitostí. Neodcházím, jen předávám štafetu dál – s vděčností a vírou, že naše práce má smysl. Novému vedení přeji sílu, energii a odvahu. A jak říkával Karel Schwarzenberg: Tak jdeme do toho," dodala.
Související
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
Markéta Pekarová Adamová , top 09
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory
před 55 minutami
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
před 1 hodinou
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
před 2 hodinami
Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé
Aktualizováno před 3 hodinami
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
před 3 hodinami
Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody
před 4 hodinami
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
před 5 hodinami
Rusům se zkomplikují cesty do zemí Evropské unie. Vízová pravidla se zpřísňují
před 6 hodinami
Obchody obsadili dobrovolníci. V Česku se koná podzimní kolo sbírky potravin
před 6 hodinami
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
před 7 hodinami
Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko
před 8 hodinami
Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou
včera
Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost
včera
Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů
včera
Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce
včera
Orbán míří do Bílého Domu přesvědčit Trumpa, aby se setkal s Putinem
včera
Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů
včera
Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje
včera
Hluboko v horách se Británie připravuje na ruský útok
V Arktidě, půl míle uvnitř norské hory poblíž města Bodø, se vojenští plánovači Spojeného království připravují na potenciální válku. Cílem cvičení je sehrát scénář, jak by vypadala reakce na nepřátelskou aktivitu Ruska v těsné blízkosti, a to rok po imaginárním příměří na Ukrajině. Během cvičení museli ministři obrany a generálové severských a pobaltských zemí rozhodnout o nejlepším postupu, když začnou sledovat pro-ruské občanské nepokoje uvnitř sousední země na základě kusých zpravodajských informací a zpráv ze sociálních sítí.
Zdroj: Libor Novák