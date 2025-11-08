Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. listopadu 2025 15:42

TOP 09 si volí nového předsedu strany. (8.11.2025)
TOP 09 si volí nového předsedu strany. (8.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se dnes rozloučila s vrcholnou politikou, když si její strana zvolila nové vedení. Spolustraníky i členy dalších stran končící vlády vyzvala, aby nadále poukazovali na všemožná nebezpečí. 

Pekarová Adamová se už s předstihem rozhodla, že jako úřadující předsedkyně Sněmovny nebude obhajovat poslanecký mandát v říjnových volbách. Odsloužila po nich ještě několik týdnů jako předsedkyni TOP 09, ale dnes funkci definitivně předala nástupci, jímž se stal znovuzvolený poslanec Matěj Ondřej Havel.

Odcházející politička připomněla, že ve vedení strany byla 10 let. Šlo o životní kapitolu, která jí hodně dala profesně i osobně. "Karel Schwarzenberg říkával, že politik musí mít rád lidi. A měl pravdu. Bez toho politika ztrácí smysl. Setkávat se s lidmi, naslouchat jim a mluvit s nimi je to, co dává téhle práci opravdový význam," uvedla na sociální síti X. 

TOP 09 se podle bývalé předsedkyně vždy uměla postavit na stranu slabších. "Nelžeme, neuhýbáme, říkáme věci tak, jak jsou. Nelakujeme realitu na růžovo," konstatovala. "Stojíme na straně Ukrajiny – nejen proto, že je to v našem zájmu, ale především proto, že je to správné a morální. Stojíme na straně dodržování pravidel a proto se musíme ozvat proti teroristům, kteří tato pravidla nikdy nectí – ať už se to děje v Izraeli nebo kdekoli jinde ve světě," pokračovala.

Někdejší šéfka Sněmovny zmínila, že strany končící vlády nevyhrály říjnové sněmovní volby. "Nesmí nás to ale paralyzovat. Demokracie potřebuje, abychom jasně pojmenovávali nebezpečí, které jí hrozí," zdůraznila.

Pekarová Adamová také poděkovala Petru Fialovi (ODS), Marianu Jurečkovi a Marku Výbornému (oba KDU-ČSL) za spolehlivou spolupráci v rámci koalice Spolu. "A především děkuji svému manželovi, který mi po všechna ta léta byl oporou a měl s mou prací nekonečnou trpělivost," napsala.

"TOP 09 pro mě vždy bude srdeční záležitostí. Neodcházím, jen předávám štafetu dál – s vděčností a vírou, že naše práce má smysl. Novému vedení přeji sílu, energii a odvahu. A jak říkával Karel Schwarzenberg: Tak jdeme do toho," dodala. 

TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře

