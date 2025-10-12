Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek

Jan Hrabě

12. října 2025 17:27

Volební štáb Motoristů
Volební štáb Motoristů Foto: Michael Cabal / INCORP images

Motoristé nehodlají hodit poslance Filipa Turka přes palubu. Předseda nové sněmovní strany Petr Macinka v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že s Turkem počítá v nové vládě, o které Motoristé vedou jednání s vítězným hnutím ANO a SPD. 

"My trváme na tom, že pokud budeme někoho nominovat do vlády, budou to zvolení poslanci," řekl Macinka v televizním pořadu a sdělil, že poslanecký klub Motoristů považuje za kvalitní. Podle jeho slov je nutné, aby se přihlíželo k výsledkům voleb. Turka zároveň označil za ikonickou postavu strany. 

Na přímý dotaz pak vyloučil, že by Motoristé měnili nominaci na ministra zahraničí. "Já nehledám náhradníky za Filipa Turka," zdůraznil s tím, že názor nehodlá měnit ani po pondělní schůzce s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). 

Macinka okomentoval i dosavadní průběh vyjednávání o nové vládě. Dohoda na rozdělení ministerstev podle něj nebyla jednoduchá. "My chceme být součástí vlády. Buď budeme ve vládě, nebo budeme v opozici, žádná třetí jiná možnost není," dodal. 

Babiš v sobotu řekl České televizi, že nejnovější informace o minulosti Turka jsou závažné. S nově zvoleným poslancem a adeptem na post šéfa diplomacie si hodlá promluvit. "Určitě to budu řešit. Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," sdělil novinářům. 

Zřejmě i v reakci na nejnovější kauzu pak konstatoval, že nejlepší by bylo, kdyby Motoristé po vzoru SPD navrhli do vlády experty. Zmínil, že nové sněmovní straně to navrhl i exprezident Václav Klaus, jehož blízkým spolupracovníkem byl předseda strany Macinka. 

"Zkuste napsat Macinkovi, možná ho ukecáte. Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme se domluvili na těch resortech. Uvidíme, jak to bude pokračovat," vyzval šéf hnutí ANO na záběrech, které zveřejnil na sociálních sítích. 

Babiš bude pravděpodobně jmenován novým premiérem, o vládě již vyjednává s hnutím SPD a Motoristy, kterým podle dohody trojice parlamentních uskupení má připadnout ministerstvo zahraničních věcí. Za adepta na post šéfa diplomacie bývá považován právě Turek.

Petr Macinka Filip Turek Motoristé Vláda ČR Andrej Babiš ministerstvo zahraničí

Zdroj: Jan Hrabě

