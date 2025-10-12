Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek

Motoristé nehodlají hodit poslance Filipa Turka přes palubu. Předseda nové sněmovní strany Petr Macinka v nedělním vydání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že s Turkem počítá v nové vládě, o které Motoristé vedou jednání s vítězným hnutím ANO a SPD.
"My trváme na tom, že pokud budeme někoho nominovat do vlády, budou to zvolení poslanci," řekl Macinka v televizním pořadu a sdělil, že poslanecký klub Motoristů považuje za kvalitní. Podle jeho slov je nutné, aby se přihlíželo k výsledkům voleb. Turka zároveň označil za ikonickou postavu strany.
Na přímý dotaz pak vyloučil, že by Motoristé měnili nominaci na ministra zahraničí. "Já nehledám náhradníky za Filipa Turka," zdůraznil s tím, že názor nehodlá měnit ani po pondělní schůzce s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Macinka okomentoval i dosavadní průběh vyjednávání o nové vládě. Dohoda na rozdělení ministerstev podle něj nebyla jednoduchá. "My chceme být součástí vlády. Buď budeme ve vládě, nebo budeme v opozici, žádná třetí jiná možnost není," dodal.
Babiš v sobotu řekl České televizi, že nejnovější informace o minulosti Turka jsou závažné. S nově zvoleným poslancem a adeptem na post šéfa diplomacie si hodlá promluvit. "Určitě to budu řešit. Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," sdělil novinářům.
Zřejmě i v reakci na nejnovější kauzu pak konstatoval, že nejlepší by bylo, kdyby Motoristé po vzoru SPD navrhli do vlády experty. Zmínil, že nové sněmovní straně to navrhl i exprezident Václav Klaus, jehož blízkým spolupracovníkem byl předseda strany Macinka.
"Zkuste napsat Macinkovi, možná ho ukecáte. Já jsem to nedal, jsem rád, že jsme se domluvili na těch resortech. Uvidíme, jak to bude pokračovat," vyzval šéf hnutí ANO na záběrech, které zveřejnil na sociálních sítích.
Babiš bude pravděpodobně jmenován novým premiérem, o vládě již vyjednává s hnutím SPD a Motoristy, kterým podle dohody trojice parlamentních uskupení má připadnout ministerstvo zahraničních věcí. Za adepta na post šéfa diplomacie bývá považován právě Turek.
Související
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal
Petr Macinka , Filip Turek , Motoristé , Vláda ČR , Andrej Babiš , ministerstvo zahraničí
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
před 2 hodinami
Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS
před 3 hodinami
Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem
před 5 hodinami
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
před 7 hodinami
Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud
před 8 hodinami
Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie
před 9 hodinami
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
před 10 hodinami
Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru
před 11 hodinami
Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí
včera
O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura
včera
To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho
včera
Zelenskyj si volal s Trumpem. I válku s Ruskem je možné zastavit, tvrdí
včera
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
včera
Dobrý konec pátrání. Policie našla nebezpečného vraha na útěku z léčebny
včera
Babiš začal porušovat sliby už v den, kdy zvítězil. A bude pokračovat, dokud to unese ekonomika
včera
Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal
včera
Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině
včera
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
včera
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
včera
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
Pražská policie pátrá po nebezpečném muži, který má na svědomí vraždu a další pokus o vraždu. Dotyčný je na základě rozhodnutí soudu v péči psychiatrů, v pátek se však nevrátil z plánované vycházky do léčebny.
Zdroj: Jan Hrabě