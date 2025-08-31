Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2025 17:57

České důchody v lednu opět stoupnou při pravidelné valorizaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je o jejích parametrech bude informovat ve valorizačním oznámení, které bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, případně v datové schránce. O papírové oznámení si důchodci musí požádat. Čas na to mají ještě měsíc.

Správa připomněla, že s automatickým zasíláním papírového oznámení přestává od 1. ledna 2026 na základě změny legislativy. Jejím cílem je přechod na modernější a efektivnější formy komunikace s klienty a omezení distribuce papírových dokumentů.

Úřad vyzval zájemce, aby požádali o papírové oznámení prostřednictvím příslušného formuláře na ePortálu ČSSZ. "Abyste papírové valorizační oznámení dostali při příští valorizaci v lednu 2026, musíme žádost obdržet nejpozději 30. 9. 2025. Pokud ji obdržíme později, papírové valorizační oznámení dostanete až při následující valorizaci důchodů (nikoliv v lednu 2026)," vysvětlili úředníci.

Distribuce papírového valorizačního oznámení bude nově zpoplatněna podle ceníku České pošty. Částka se bude zájemcům strhávat z lednové splátky důchodu. Výjimkou budou lidé narození před 1. lednem 1955, kteří nic platit nebudou.

"Máte-li zřízenou datovou schránku fyzické osoby, valorizační oznámení vám do ní zašleme automaticky v elektronické podobě, a to zdarma, bez nutnosti podávat žádost. Valorizační oznámení bude též zpřístupněno v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budete moci po přihlášení zdarma stáhnout," dodala správa.

Další zprávy