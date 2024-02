Matka oběti střelby na FF UK: Chci znát toho, kdo rozhodl o odvolání policistů, kteří stáli před fakultou

Šimůnková během rozhovoru prohlásila, že chce pokračovat v odkazu Elišky. „Chci naplnit její touhy, její přání, sny,“ řekla s tím, že ačkoliv své jediné dítě ztratila, stále je maminkou. „Objaly jsme se, políbily a ptala jsem se Elišky, kdy se vrátí, v kolik končí dneska. Usmála se a říkala, že o půl šesté bude doma, že přijede. Pracuju do čtyř, takže bych ji určitě šla vyzvednout na nádraží,“ pokračovala Eliščina matka, načež se jí zlomil hlas. O následné střelbě se dozvěděla od kolegyně z práce a o osudu dcery zjistila pravdu až po prohledání všech nemocnic na policejní stanici.

Elišku popsala jako dobrosrdečnou mladou ženu „s touhou pomoci komukoliv“. Údajně naposledy, kdy ji slyšela plakat, bylo, když Poslaneckou sněmovnou loni neprošlo manželství pro stejnopohlavní páry. Podle slov paní Šimůnkové si chtěla Eliška vzít svou přítelkyni. „Vím, že dcera by si to přála vybojovat sama, a vím, že by to vybojovala.“

Svou dceru ujišťovala, že „společnost je připravená“. Eliška chtěla mít svou nadaci. Paní Šimůnková se proto rozhodla pokračovat v jejím odkazu.

Šimůnková ale kritizovala přístup Univerzity Karlovy k úmrtí její dcery. Na mši, kterou společně s jejími kamarádkami zorganizovala pro její dceru, se dostavila řada představitelů škol a jiných pedagogických zařízení. Z pražské univerzity však nikoliv, ačkoliv pozváni byli. Ocenila účast a podporu zúčastněných. „Ale tam, kde si myslíte, že by to mělo být správné a drze řečeno automatické a očekávané, tak za tu školu, kterou si moje dcera vysnila, tak mě bolí, jestli tohle dcera vidí.“

Nelíbí se jí, že dosud nedošlo k organizaci setkání rodičů obětí i traumatizovaných osob. Podle ní napříč policií panují obavy, že „by si rodiče mohli klást otázky, proč policie před fakultou byla a odjela“. „Co se týká policie, nechci jen sedět a čekat, až mi někdo řekne, že je uzavřený spis. Že tak to prostě bylo a mám se s tím smířit. S tím se nikdy nesmířím,“ zdůraznila Šimůnková.

„Potřebuji, aby byly mé otázky zodpovězeny. Abych je mohla uchopit, zpracovat a již se nemusela tázat. Mám otázku, co se stalo ve čtvrtek odpoledne? Pokud policie stála před univerzitou a byla tam z nějakého důvodu přivolána, z jakého důvodu byla odvolána?“ ptá se Eliščina matka.

Dosud údajně nemá pitevní zprávu své dcery. „Chci, abyste mi to řekli do očí. Chci vědět pravdu o našich dětech. Chci vědět pravdu o své dceři, která šla do školy a nevrátila se. Všechno správně určitě uděláno nebylo. Chci vidět obličej toho člověka, který rozhodl o tom, že policisté stáli před fakultou a byli odvoláni a odjeli. Chci, abyste si stoupl ke mně a řekl mi to z očí do očí, nechci vás vidět v televizi.“ Zdůraznila, že se její dceři nemělo nic stát a měla se vrátit ve čtvrtek o půl šesté domů.

GIBS postup policie stále vyšetřuje

Celý zákrok policie spadl automaticky pod šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Policejní zásah proti střelci na filozofické fakultě, který má na svědomí 14 obětí a dalších 25 zraněných, je sice obecně hodnocen pozitivně. Přesto se veřejně diskutuje o možnosti, zda policie mohla tragédii předejít a zda někde neselhala.

Kromě laiků vyjadřují i někteří odborníci pochybnosti o tom, zda policie mohla podcenit opatření při předchozím pátrání po čtyřiadvacetiletém střelci. Lidé se například dotazují, proč policie zaměřila svou pozornost pouze na jednu z několika budov filozofické fakulty v Celetné ulici, a neposlala hlídky i do těch ostatních.

Diskutuje se také o tom, proč policie neinformovala vedení Karlovy univerzity o možné hrozbě. Útočník, který měl podle informací policie přednášku v Celetné, nakonec zaútočil v budově na Palachově náměstí, o možnosti útoku ale nebyl nikdo informován.

GIBS na případu stále pracuje, nejnovější informace ale hovoří o tom, že žádný policista trestný čin nespáchal. Podle informací serveru deník.cz by mělo být jasno do tří měsíců.