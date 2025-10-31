Metro čeká další víkendová výluka. V neděli se posílí náhradní doprava

Pražské metro nebude v provozu v celé své délce ani během prvního listopadového víkendu. V plánu je další z výluk na lince B, které souvisejí s probíhající rekonstrukcí stanice Českomoravská. Zavedena bude náhradní tramvajová doprava.
"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází od soboty 1. listopadu 2025 do neděle 2. listopadu 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webu.
Mezi Florencí a Zličínem budou vlaky jezdit normálně, v úseku Černý Most – Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín se bude přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou vzájemně navazovat.
Zavedena bude náhradní doprava ve formě linky XB v trase Florenc - Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany - Vysočanská. Cestující mohou využít i linku 12 a mezi stanicemi Florenc a Palmovka také linky 3 a 8.
"Návštěvníky hokejového utkání v neděli 2. listopadu 2025 v O2 Areně upozorňujeme, že povrchová doprava do oblasti O2 Areny je posílena," zmínil dopravce s tím, že od stanice Florenc budou tramvaje linek XB, 12 a 8 jezdit v souhrnném intervalu tři minuty a od stanice Vysočanské autobusy linky 152 v souhrnném intervalu sedm a půl minuty.
Do Česka během pěti týdnů dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence typu A. Jde o další mimořádné dodávky zajištěné ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se SÚKL, distributorem a výrobci vakcín. Tento týden je rozváženo 20 tisíc vakcín pro děti a dospělé.
Zdroj: Jan Hrabě