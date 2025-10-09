Metro čeká další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní

Série výluk v provozu pražského metra bude pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Vlaky tentokrát kvůli pokračující rekonstrukci jedné ze stanic nepojedou v části trasy linky B. Cestující budou v sobotu muset do tramvají.
"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází v sobotu 11. října 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webu.
Mezi stanicemi Černý Most a Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín budou cestující přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou vzájemně navazovat.
V denním provozu zavede dopravní podnik náhradní tramvajovou dopravu v podobě linky XB, která pojede v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Cestující mohou využít i pravidelnou tramvajovou linku 12. Úsek mezi stanicemi Florenc a Palmovka obsluhují i linky 3 a 8.
V případě dvou tramvajových linek dojde k dočasným změnám. Půjde o linku 8, která bude ze stanice Starý Hloubětín prodloužena až na Lehovec, a linku 31 mezi Spojovací a Palmovkou.
