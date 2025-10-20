Tragédie v pondělí vpodvečer zastavila provoz metra na lince B. Ve stanici Palmovka došlo ke střetu soupravy s osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Během přerušení provozu museli cestující do tramvají a autobusů.
Tragická událost se stala po půl šesté ve stanici Palmovka. Kvůli incidentu byl na několik desítek minut přerušen provoz mezi stanicemi Florenc a Černý Most, informoval dopravce na sociální síti X.
Jako náhradní doprava byla zavedena tramvajová linka XB v úseku Florenc - Křižíkova - Palmovka - Vysočanská - Lehovec. Běžné tramvajové linky 8 a 31 si prodloužily trasu až na Lehovec. Dočasně byla naopak zrušena linka 24, jejíž vozy se využívaly na lince XB.
Změny nastaly i u autobusů. Linky, které běžně končí na Černém Mostě, byly kvůli možnosti přestupu na tramvaj prodlouženy na Lehovec. Linky 151 a 152 pokračovaly ze zastávky Českomoravská na Palmovku. Plný provoz metra byl obnoven krátce před 19. hodinou.
Související
Metro čeká další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
Metro zastavila srážka s člověkem. Jezdily náhradní autobusy
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři
před 2 hodinami
Z podezřelého úmrtí v Zábřehu je vražda. Policie zadržela podezřelou osobu
před 2 hodinami
Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody
před 3 hodinami
Na Vyškovsku nejezdily vlaky. Osobáku začal hořet vagon
před 4 hodinami
Tlak bez výsledku. Ledecká neuspěla, na olympiádě si bude muset vybrat
před 5 hodinami
Tragédie na Vysočině. Školák zemřel po pádu z okna gymnázia
před 6 hodinami
Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot
před 7 hodinami
Klenoty z Louvru se možná nikdy nepodaří najít. Experti prozradili, co s nimi zloději udělají
před 7 hodinami
Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády
před 8 hodinami
Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý
před 8 hodinami
Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk
před 9 hodinami
KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici
před 10 hodinami
Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky
před 11 hodinami
Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci
před 12 hodinami
Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska
před 12 hodinami
EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu
před 13 hodinami
Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím
před 13 hodinami
Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu
před 14 hodinami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
před 16 hodinami
Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh
Zatímco v průběhu týdne se Česko dočká oteplení, k jeho konci dorazí silnější vítr. Ten o víkendu podle ČHMÚ.cz vystřídá ochlazení a na horách i sněžení.
Zdroj: Libor Novák