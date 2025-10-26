Metro pojede bez omezení jen den. V úterý proběhne další výluka

Jan Hrabě

26. října 2025 21:51

Pražské metro, ilustrační fotografie
Pražské metro, ilustrační fotografie Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Vlaky se sice v pondělí po víkendové výluce vrátí do všech stanic na lince C, ale provoz metra se bez omezení obejde jen den. K dalšímu přerušení dojde během svátečního úterý na trase B. Cestující budou muset do tramvají. 

"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází v úterý 28. října 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webu.

Zatímco mezi Florencí a Zličínem budou vlaky jezdit normálně, v úseku Černý Most – Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín se bude přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou vzájemně navazovat.

Zavedena bude náhradní doprava ve formě linky XB v trase Florenc - Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany - Vysočanská. Cestující mohou využít i linku 12 a mezi stanicemi Florenc a Palmovka také linky 3 a 8.

Dojde také k dočasným změnám v trasování tramvajových linek. Půjde o již zmíněnou linku 8, která bude ze stanice Starý Hloubětín prodloužena až na Lehovec, a linku 31 mezi Spojovací a Palmovkou.

před 10 hodinami

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník

Metro MHD Praha Praha

Další zprávy