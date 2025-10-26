Metro pojede bez omezení jen den. V úterý proběhne další výluka

Vlaky se sice v pondělí po víkendové výluce vrátí do všech stanic na lince C, ale provoz metra se bez omezení obejde jen den. K dalšímu přerušení dojde během svátečního úterý na trase B. Cestující budou muset do tramvají.
"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází v úterý 28. října 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webu.
Zatímco mezi Florencí a Zličínem budou vlaky jezdit normálně, v úseku Černý Most – Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín se bude přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou vzájemně navazovat.
Zavedena bude náhradní doprava ve formě linky XB v trase Florenc - Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany - Vysočanská. Cestující mohou využít i linku 12 a mezi stanicemi Florenc a Palmovka také linky 3 a 8.
Dojde také k dočasným změnám v trasování tramvajových linek. Půjde o již zmíněnou linku 8, která bude ze stanice Starý Hloubětín prodloužena až na Lehovec, a linku 31 mezi Spojovací a Palmovkou.
I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.
