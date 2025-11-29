Pražany už asi nezaskočí, že ani probíhající víkend se neobejde bez výluky v provozu. Tentokrát bude jen jednodenní v neděli na lince B. Náhradní povrchovou dopravu budou zajišťovat tramvaje.
"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází v neděli 30. listopadu 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," informoval dopravní podnik na webu.
Provoz bude omezen i v úseku mezi konečnou Černém Mostě a stanicí Vysočanská, kde má být zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Cestující budou ve stanici Hloubětín přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.
Náhradní povrchovou dopravu bude zajišťovat především tramvajová linka XB v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Využít lze i pravidelnou tramvajovou linku číslo 12. Alternativou pro úsek mezi stanicemi Florenc a Palmovka budou i tramvajové linky 3 a 8.
Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.
Zdroj: Libor Novák