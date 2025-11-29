Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích

Jan Hrabě

29. listopadu 2025 21:55

Pražské metro, ilustrační fotografie.
Pražské metro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Pražany už asi nezaskočí, že ani probíhající víkend se neobejde bez výluky v provozu. Tentokrát bude jen jednodenní v neděli na lince B. Náhradní povrchovou dopravu budou zajišťovat tramvaje. 

"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází v neděli 30. listopadu 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," informoval dopravní podnik na webu. 

Provoz bude omezen i v úseku mezi konečnou Černém Mostě a stanicí Vysočanská, kde má být zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Cestující budou ve stanici Hloubětín přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.

Náhradní povrchovou dopravu bude zajišťovat především tramvajová linka XB v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Využít lze i pravidelnou tramvajovou linku číslo 12. Alternativou pro úsek mezi stanicemi Florenc a Palmovka budou i tramvajové linky 3 a 8. 

před 5 hodinami

Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

před 35 minutami

před 1 hodinou

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem

Po zápasech s Interem Milán (0:3), Atalantou Bergamo (0:0) a londýnským Arsenalem (0:3) se fotbalové Slavii ani na čtvrtý pokus nepodařilo vstřelit branku a s dalším svým soupeřem Bilbaem bezbrankově remizovala. Naposledy tak skórovala v rámci právě probíhajícího ročníku nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů v jejím úvodu, kdy remizovala doma 2:2 s Bodö/Glimt. Na svém kontě má v rámci hlavní ligové fáze tři body.

před 2 hodinami

Královská rodina

Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem

Princezna Kate se sice do britské královské rodiny nenarodila, ale jako manželka budoucího krále stále častěji tahá za nitky. Jednou z jejích snah je pokus o usmíření mezi manželem a jeho mladším bratrem. Podle dostupných informací se snaží působit na prince Harryho, aby podnikl jisté kroky, které by zlepšení vztahů umožnily. 

před 3 hodinami

Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (29.11.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý

Praha se dnes definitivně ponořila do pravé vánoční atmosféry. Den před začátkem letošního adventu se na Staroměstském náměstí za přítomnosti tisícovek lidí rozsvítil vánoční strom. Nechyběl u toho fotograf našeho webu. Podívejte se na fotografie z centra metropole, kde probíhají i vánoční trhy. 

před 4 hodinami

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV

Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.

před 5 hodinami

Martin Kupka

Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého se v týdnu našly desítky milionů v hotovosti, zřejmě přijde o svou funkci. Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) informoval, že Svoboda by měl být na pondělním jednání správní rady společnosti odvolán z funkce. 

před 6 hodinami

Donald Trump

Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Dlouho zvažovaný vojenský zásah Američanů ve Venezuele se možná blíží. Šéf Bílého domu Donald Trump dnes informoval o uzavření vzdušného prostoru nad jihoamerickou zemí. Důvody nevysvětlil. Česká diplomacie už v uplynulých dnech vyzvala krajany, aby Venezuelu opustili. 

před 7 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě

Návrat ruských vojáků domů odhaluje problém, který Kreml nemůže, a možná ani nechce, řešit. Statisíce mužů traumatizovaných válkou a chaotickým velením se vracejí domů, kde na ně čeká zhroucený psychiatrický systém. Stává se z nich časovaná bomba. V zemi, kde se násilí normalizuje a lidský život má nízkou hodnotu, hrozí, že místo léčby budou tito veteráni s PTSD znovu využiti jako nástroj síly. A to představuje riziko, které přesahuje ruské hranice.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Filip Turek

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Andrij Jermak

Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu

Někdejší šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak se po rezignaci chystá na frontu. Jermak odstoupil z funkce poté, co se o jeho osobu začaly intenzivně zajímat ukrajinské protikorupční úřady. Zelenského spolupracovník si postěžoval na nedostatek úcty. 

před 11 hodinami

Petr Macinka a Filip Turek

Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost

Úvahy o dosazení Filipa Turka či Petra Macinky do čela české diplomacie vyvolávají vážné pochybnosti o tom, zda ještě platí, že ministr musí mít zkušenosti, důvěryhodnost a elementární profesionální vystupování. Oba kandidáti postrádají praxi i autoritu potřebnou k řízení složitého resortu klíčového pro obraz i bezpečnost země. Nahrazovat odbornost politickou improvizací je hazard, který může poškodit reputaci státu, oslabit jeho pozici mezi spojenci a ohrozit národní bezpečnost.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 15 hodinami

včera

Vizualizace dopravní kapsle systému Hyperloop uvnitř tubusu

Měl způsobit revoluci v cestování. Kam se poděl Muskův Hyperloop?

Po oznámení, že společnost Hyperloop One v prosinci 2023 ukončila svou činnost, se zdálo, že sen o převratné dopravě skončil. Myšlenka hyperloopu – vlaků „létajících“ rychlostí 700 mil za hodinu v přetlakových trubkách – byla považována za mrtvou. Hyperloop One, dříve podporovaný investicemi od Virgin Group Richarda Bransona, byl hlavním hráčem v tomto odvětví, ale nedokázal udržet finanční rovnováhu.

včera

Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?

Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.

Zdroj: Libor Novák

