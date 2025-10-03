Metro zastavila srážka s člověkem. Jezdily náhradní autobusy

Vážný incident v pátek zastavil provoz metra na lince C. Souprava tam srazila člověka ve stanici Chodov. Muž střet přežil, ale s vážnými zraněními hlavy, hrudníku a ruky skončil v péči záchranářů.
Dopravce krátce před 13. hodinou informoval, že kvůli střetu vlaku metra s člověkem musel být zastaven provoz metra na lince C v úseku mezi stanicemi Kačerov a Háje. Během omezení byla zavedena náhradní autobusová doprava XC.
Provoz v celé trase linky byl obnoven po půl druhé odpoledne, zprvu však s jednou výjimkou. Ve směru do stanice Háje nezastavovaly soupravy ve stanici Chodov. Nyní už jezdí vlaky bez jakýchkoliv omezení.
