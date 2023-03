Miloš Zeman: Jedna z posledních osobností, která definovala českou polistopadovou politiku, míní expert

Nič také zmínil velmi dobré vztahy, které měl Zeman s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

Nyní již bývalý prezident Zeman je zástupcem politické generace 90. let, která byla při všem. "Byl výrazným předsedou vlády a přímá volba prezidenta mu umožnila vrátit se do vysoké politiky. Miloš Zeman tak není jen prezident, kdo nyní odchází do politického důchodu. Prezidentství bylo vrcholem jeho kariéry," řekl Nič.

Na Pražský hrad se Zeman podle Niče dostal v době, kdy se ve střední Evropě zvedala vlna národního populismu. "Bylo to období po ekonomické krizi, byla to doba krize mainstreamových stran, kdy vícero výrazných politiků v našem regionu i ve světě ucítilo možnosti revolty proti elitám a establishmentu. A on si tu vlnu osedlal," řekl. "Byl jakýmsi prezidentem vzbouřených, jak on říkal dolních deseti milionů, ale paradoxně to byl člověk, který v politice byl spíše elitář a bonmotista, typický velkoměstský a liberálně naladěný sociální demokrat a ekonom," řekl.

Zeman v minulosti několikrát vytáhnul takzvanou německou kartu, naposledy se tak stalo v roce 2013, kdy o prezidentský úřad soupeřil s Karlem Schwarzenbergem. I tak byl ale překvapivě podle Niče v Německu vnímán jako záruka, že tato karta nebude znovu zneužitá. A to i možná díky jeho vztahu se stranami považovanými za extremistické nebo s Tomiem Okamurou či Andrejem Babišem. "Pro Němce tak mohl být ten, kdo by řekl 'dost, to už stačí'," uvedl Nič. Zemanův obraz v politických kruzích tak podle něj byl odlišný od toho, jak kontroverzně ho viděla média.

"Zeman se hlásil k dědictví česko-německé deklarace, k tomu dlouhodobému konsenzu a pragmatickému vztahu," řekl Nič o dokumentu, který přispěl k narovnání česko-německých vztahů. "Německo vždy viděl jako klíčového partnera České republiky," doplnil.

Nič upozornil i na dobré vztahy mezi Zemanem a Steinmeierem, které měly základy ve společné sociálnědemokratické minulosti. "Steinmeier, když se stal prezidentem, tak si za jeden z cílů stanovil udržování vztahů se zeměmi střední a východní Evropy, dávat jim pozornost a mít dobré vztahy na úrovni prezidentů," řekl.

Sám Steinmeier před návštěvou České republiky v srpnu 2021 prohlásil, že přes všechny těžkosti a složitosti v minulosti mají nyní česko-německé vztahy pevný základ, který je zcela nezávislý na politické a vládní konstelaci. K tomu Nič uvedl, že vzájemné vztahy měly i druhou stranu mince, kdy Praha s Berlínem neměly vedle energetiky a sousedství žádná další velká témata a kdy z Prahy nepřicházely impulzy k evropské politice, které by Německo zajímaly.