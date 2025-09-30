Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování

V pondělí večer proběhla ve studiu CNN Prima News předvolební debata s Janou Maláčovou (Stačilo), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Místo možných řešení stávajících problémů však byla plná vzájemných výtek kandidátů. Jediná shoda, která byla nalezena, vznikla mezi Janou Maláčovou a Petrem Macinkou – a to v tom, že nynější vláda nestojí za nic, stejně jako Piráti.
Zdeněk Hřib na úvod varoval před extremisty zleva i zprava, na dotaz moderátorky, které posty by Piráti chtěli, pokud by se dostali do příští vlády, neodpověděl jasně. „Pokud tato situace nastane, tak o tom budeme hlasovat na fóru,“ uvedl. Zároveň zmínil, že by si přál vládu demokratických stran, která by nesměřovala Českou republiku na východ.
Pak se dostal ke slovu Petr Macinka, který kritizoval politiku Ministerstva životního prostředí. To podle něj komplikuje svou politikou lidem život a on si to přeje napravit.
Moderátorka se následně ptala, jaká by podle zástupců stran byla lepší vláda – koalice Spolu, nebo Andrej Babiš společně s někým. Jako první dostala slovo Jana Maláčová, která současné vládě vytkla, že během jejího působení poklesla lidem životní úroveň, zároveň zmínila korupční kauzy. Když byla dotázána, s kým by její strana chtěla po volbách spolupracovat, odpověděla, že s kýmkoliv, kdo se dostane do sněmovny, vyjma stran tvořících současnou vládu, vyloučila také Piráty.
Dále dostal slovo Zdeněk Hřib, který odpovídal na otázku, zda by si dokázal představit spolupráci s hnutím ANO. Tu Hřib vyloučil s odůvodněním, že se s hnutím ANO názorově neshodnou. Zároveň uvedl, že nehodlají podpořit žádnou z možných vládních koalic hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše, a to ani za cenu, že by Andrej Babiš z hnutí odešel. Hřib zároveň uznal částečnou shodu s Maláčovou v oblasti zdanění miliardářů, zároveň ale vyloučil jakoukoliv spolupráci, protože se jejich názory rozcházejí v otázkách obrany.
V reakci na to mu Jana Maláčová předhodila dle ní předražené zakázky vlády na obranu, vyčetla mu kauzu Dozimetr, ačkoliv se nic z toho netýká Pirátů přímo, protože ministerstvo obrany má v gesci Jana Černochová za ODS a kauza Dozimetr poškodila hlavně hnutí STAN. Dle Maláčové je to ovšem i jejich chyba, protože byli ve vládě s těmi, kterých se to týká. Zmínila také, že Piráti byli vyhozeni z vlády pro neschopnost.
Následně se dostal ke slovu Petr Macinka, který vyloučil jakoukoliv podporu Petra Fialy (ODS) a vyjádřil svůj názor, že nynější vláda je nejzoufalejší, jaké tu kdy byla. Chybějící podporu pro Petra Fialu zdůvodňoval tím, že se podle něj chce vzdát práva veta či zrušit českou korunu a přijmout euro. Následně vyloučil i spolupráci s Piráty, kteří se dle něj snaží komplikovat život podnikatelům progresivním zdaněním, vyloučil i spolupráci s hnutím Stačilo se slovy, že si odmítá zdiskreditovat svůj vstup do aktivní politiky. Zároveň ale v porovnání s Piráty označil lídryni hnutí Stačilo, Kateřinu Konečnou, za jeho nejoblíbenější levičačku.
Na to reagovala Jana Maláčová tím, že Motoristé každý týden mění názory. Když se ji snažil Petr Macinka přerušit, motivovala ho k neskákání do řeči výrokem: „Nebuďte jako pan Hřib.“ Nutno uznat, že tento argument na pana Macinku zabral, už jen kvůli tomu, že se nechtěl podobat někomu tak názorově odlišnému jako Zdeněk Hřib.
Maláčová v pokračování své řeči zmínila, že Motoristé jsou pro ni návratem do politického chaosu devadesátek, zároveň ale nechce, aby se do vlády dostaly stejné strany, které ji tvoří nyní, jako důvod uvedla propad reálných mezd.
Moderátorka se Maláčové následně otázala, zda je třeba změnit pouze vládu, nebo i režim, načež se zástupkyně hnutí Stačilo snažila vyhnout odpovědi. Zmínila ovšem, že někteří politici si monopolizují demokracii – myslela tím „nálepkování“ nevládních stran jako „nedemokratických“.
Na to reagoval předseda Pirátů, který argumentoval tím, že země ekonomicky stagnuje vlivem dlouhodobé „nepráce“, přičemž vyzdvihl, že Pirátům se podařilo připravit zákon o dostupném bydlení, což Maláčová jako ministryně práce a sociálních věcí (tenkrát za stranu ČSSD, nyní přejmenovanou na SOCDEM)nedokázala. Zároveň zmínil, že Motoristé i Stačilo mají netransparentní financování, Maláčové také vytkl, že když měl ministerstvo financí v gesci její spolustraník Bohuslav Sobotka, tak jejich strana neprosadila větší zdanění pro bohaté. Také zmínil, ve spojení s hajlujícím Filipem Turkem a Janou Maláčovou kandidující spolu s komunisty, že oba tyto režimy byly špatné a neměly by se opakovat.
Na toto téma navázala moderátorka, která přivedla řeč na stranického partnera KSČM v Rusku. Maláčová se obhajovala tím, že i americký prezident Trump s Ruskem jedná, načež ji moderátorka upozornila, že Trump s ním jedná z jiné pozice.
Od Ruska se téma debaty stočilo k bezpečnosti. Jana Maláčová vyjádřila svůj názor, že pět procent, což je podle ní pětina rozpočtu, na obranu je moc. Zdeněk Hřib jí oponoval tím, že bez bezpečí není stát a členství v NATO je zárukou bezpečí.
Následně Petr Macinka uvedl, že ohrožením jakéhokoliv regionu je ten, kdo rozpoutal válku a v Rusku vidí ohrožení bezpečnosti. Hřib následně argumentoval tím, že členové Motoristů i hnutí Stačilo měli schůzky na íránské ambasádě, na což Macinka oponoval, že Filip Turek, který tuto schůzku měl, je člen delegace pro vztahy EU s Íránem.
Zdroj: Libor Novák