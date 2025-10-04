Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.
Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek dorazil do štábu za potlesku. Uvedl, že jeho mise v Bruselu končí a považuje ji za víceméně ukončenou. Je rád, že své argumenty o automobilovém průmyslu rozšířil mezi europoslance. Nyní se chce na národní úrovni bránit migračnímu paktu a dalším podobným věcem, které řešil v Evropském parlamentu.
Turek potvrdil, že za přirozeného koaličního partnera považuje vítězné ANO. Vyjádřil se, že nemůže potvrdit ani vyloučit případnou koalici s SPD, a zdůraznil, že vše je o kompromisech a vyjednávání.
„Nebude to vláda mých snů, ale měla by být lepší než ta současná,“ prohlásil Turek. Vystoupení z NATO je pro Motoristy nepřijatelné, proto bude s SPD zřejmě nutná těžká diskuse. Nicméně dodal, že na složení vlády je třeba se ptát vítěze voleb, tedy ANO. S ním Motoristé spolupracují již na evropské bázi a tam tato spolupráce funguje.
Motoristé budou mít za úkol „táhnout příští vládu co nejvíce doprava“. Mezi hlavní priority, které chce Turek prosazovat, patří vyrovnanější rozpočet, boj proti Green Dealu a emisním povolenkám pro domácnosti, a záchrana českého průmyslu. Turek se také svěřil, že byl původně voličem ODS, která ho ovšem zklamala. Slavit hodlá Motoristům vlastní cestou, a to přemýšlením a vyjednáváním o budoucí podobě vlády.
