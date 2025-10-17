MŽP bez Motoristů? Nesmyslné, řekl Babiš po schůzce s ekology. Ti důrazně varují

Zástupci ekologických organizací se v pátek sešli s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, aby vyjádřili své výhrady proti tomu, aby Ministerstvo životního prostředí řídil zástupce strany Motoristé sobě. Ekologové považují tento krok za zásadní chybu, která ohrožuje ochranu české přírody.
Podle nedávno oznámené dohody koalice ANO, SPD a Motoristů má resort životního prostředí připadnout právě Motoristům. Babiš na dnešní tiskové konferenci označil požadavky na odebrání ministerstva Motoristům za nesmyslné. Uvedl, že „máme jasné rozdělení resortů“. Během hodinu a půl dlouhé schůzky zástupci hnutí ANO vnímali připomínky ekologů a informovali je, že příští týden budou jednat s lídry SPD a Motoristů o programovém prohlášení budoucí vlády.
Ekologické organizace jsou po setkání s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem znepokojené. Nepodařilo se jim ho totiž přesvědčit, aby ministerstvo neřídil zástupce Motoristů. Babiš na tiskové konferenci reagoval na informace o znepokojivých signálech slovy: „Nevím, jaké znepokojivé signály.“
Petra Kolínská, šéfka sdružení ekologických organizací Zelený kruh, uvedla, že schůzka přinesla znepokojivé signály o budoucím směřování českého životního prostředí. „Přestože premiér projevil pochopení pro ochranu přírody, zároveň naznačil, že Ministerstvo životního prostředí pravděpodobně povede zástupce strany Motoristů sobě,“ uvedla.
Ekologové se s Babišem domluvili na dalším setkání, jehož termín však zatím nebyl stanoven. Kolínská potvrdila, že i nadále trvají na tom, že ministerstvo by nemělo vůbec připadnout Motoristům. „Panu Babišovi jsme předali náměty, co bychom rádi, aby měla vláda v programovém prohlášení. Znovu jsme upozornili na rozpory v programu ANO a Motoristů,“ dodala Kolínská. Ekologické organizace požadují například zachování programů Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací či záruky další ochrany národních parků.
Babiš zopakoval, že požadavky na svěření resortu někomu jinému jsou „nesmyslné“. I přesto schůzku zhodnotil jako „velice pozitivní“. „Já jsem jim věnoval hodinu a půl. Chovali jsme se velice vstřícně. My jsme vysvětlili, že resort mají Motoristé a že o tom budeme vyjednávat. My chceme prosazovat náš program a Motoristé chtějí prosazovat svůj program,“ dodal.
Za hnutí ANO s ekology jednal kromě Babiše i bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec. Brabec uvedl, že ekologové „přišli říct svůj náhled na to, jak vnímají situaci. My jsme jim řekli ten náš. Je to úplně na začátku“. Upozornil, že ještě není hotové programové prohlášení budoucí vlády a „nic nemusí být tak, jak se říká“.
Brabec také připomněl, že i proti němu v začátcích jeho působení na ministerstvu ekologické organizace protestovaly. „Připomněli jsme si scény z roku 2013, kde se varovalo před Brabcem, který tam přichází jako ředitel chemičky. A myslím si, že nakonec to dopadlo jinak,“ dodal.
Schůzky se kromě Kolínské zúčastnili i Jiří Koželouh z Hnutí Duha, Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické, zástupci studentů a influencerka Rozárie Haškovcová. Zdůraznili, že jim nejde konkrétně o osobu Petra Macinky, který by se měl stát ministrem, ale celkově o angažmá Motoristů na Ministerstvu životního prostředí.
Ekologové tvrdí, že program Motoristů je v rozporu s politikou životního prostředí hnutí ANO. Babiš by rád dál podporoval obnovitelné zdroje energie a dotace typu Nová zelená úsporám, zatímco Motoristé slibují jejich zrušení, podobně jako protierozní vyhlášku či bezzásahové zóny. Podle ekologů by měl post šéfa resortu obsadit někdo „kompetentní, kdo naváže na to dobré, co prosadil ministr Richard Brabec“.
Může se pálit listí na zahradě? Česko sladilo zákony, ministerstvo vysvětluje novinku
Přelom v nakládání s nápojovými obaly v Česku. Chystá se zálohování
Ministerstvo životního prostředí , Andrej Babiš , ekologové
