Na Hrad dorazil Výborný. Pokládám za logické, že vítěz voleb sestaví vládu, řekl Fiala po jednání s Pavlem

Premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala po jednání s prezidentem Petrem Pavlem novinářům před Pražským hradem řekl, že pole něj je "logické, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády." O své budoucnosti ve straně nechtěl spekulovat a nepotvrdil ani, že si nechá křeslo poslance.
Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.
Po Fialovi na Hrad dorazil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Následně bude Pavel jednat se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a program uzavře schůzka s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Poté se očekává tisková konference prezidenta.
Další část konzultací je v plánu na pondělí. Hlava státu v tento den přijme šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.
Volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, když získalo 34,51 procenta všech odevzdaných hlasů. Na základě kompletních výsledků, které byly sečteny až pozdě v noci, tak bude mít hnutí ve Sněmovně celkem 80 poslanců.
Do dolní komory parlamentu se probojovalo celkem šest politických subjektů. Druhé místo obsadila koalice Spolu se ziskem 23,36 procenta hlasů, což pro ni znamená 52 poslaneckých křesel. Na třetí příčce se umístilo hnutí STAN s 11,23 procenta, jež získalo 22 mandátů.
Následovala strana Piráti, která si připsala 8,97 procenta hlasů, a může se těšit na 18 zástupců ve Sněmovně. Hnutí SPD obdrželo 7,78 procenta a získalo 15 křesel. Posledním úspěšným uskupením se stali Motoristé sobě, kteří s 6,77 procenta obsadí 13 míst.
Celkové sčítání všech hlasů bylo dokončeno až v neděli v časných ranních hodinách, konkrétně okolo druhé hodiny. Voleb se zúčastnilo 68,95 procenta oprávněných voličů z přibližně 8,25 milionu. Tato účast představuje třetí nejvyšší zaznamenanou hodnotu v historii sněmovních voleb od vzniku České republiky.
Pro vítězné hnutí ANO hlasovalo 1 904 507 občanů, zatímco koalici Spolu podpořilo 1,3 milionu voličů. Ostatní strany získaly podporu v řádu stovek tisíc hlasů.
Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!
