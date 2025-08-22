Na Strakonicku utekl chovateli býk. Policie ho hledá a před zvířetem varuje

Netradiční pátrání podniká policie na jihu Čech. Na Strakonicku se hledá půltunový býk, který utekl svému chovateli z ohrady. Lidé v okolí by měli být maximálně obezřetní a v případě kontaktu se zvířetem by se měli vyhnout kontaktu. 

Podle dostupných informací se zhruba 500 kilogramů vážící zvíře dostalo z ohrady chovatele ve Škvořeticích již ve čtvrtek. Naposledy bylo viděno, když mířilo do přilehlého lesa. Do této chvíle se býka nepodařilo najít ani odchytit. Chovatel se proto obrátil na policii s žádostí o pomoc. 

"Policie apeluje na všechny obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. V případě, že zvíře spatří, je nutné ihned kontaktovat linku 158 a zachovat bezpečnou vzdálenost," uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková s tím, že pátrání pokračuje.

Pokud lidé spatří býka, neměli by se ho snažit chytit. Lepší se je vyhnout kontaktu se zvířetem a zavolat na linku 158. Strážci zákona také vyzvali k předání informace o uprchlém zvířeti co nejvíce osobám. 

"Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce," dodala mluvčí. 

