Požár vlaku v pondělí ráno zastavil železniční provoz na Vyškovsku v Jihomoravském kraji. Hořel vagon osobního vlaku, cestujícím se nic nestalo. Příčina události ani výše škody zatím nejsou známé.
O incidentu informovala Správa železnic na sociální síti X s tím, že požár vagónu zastavil provoz na trati v úseku Nesovice - Nemotice. Na místě zasahují drážní a jihomoravští krajští hasiči.
Podle webu Českých drah došlo k zahoření osobního vlaku Os 4102 na trati. S omezením provozu se původně počítalo do půl deváté ráno. Dopravcem byla zavedena omezená kyvadlová náhradní autobusová doprava.
Související
Noční vlaková nehoda v Kolíně výrazně ovlivnila železniční provoz
Na Slovensku se srazily dva rychlíky
Nehody vlaků , Požáry , Vlaky
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody
před 44 minutami
Na Vyškovsku nejezdily vlaky. Osobáku začal hořet vagon
před 1 hodinou
Tlak bez výsledku. Ledecká neuspěla, na olympiádě si bude muset vybrat
před 2 hodinami
Tragédie na Vysočině. Školák zemřel po pádu z okna gymnázia
před 3 hodinami
Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot
před 4 hodinami
Klenoty z Louvru se možná nikdy nepodaří najít. Experti prozradili, co s nimi zloději udělají
před 4 hodinami
Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády
před 5 hodinami
Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý
před 6 hodinami
Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk
před 6 hodinami
KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici
před 7 hodinami
Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky
před 8 hodinami
Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci
před 9 hodinami
Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska
před 10 hodinami
EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu
před 10 hodinami
Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím
před 10 hodinami
Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu
před 11 hodinami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
před 13 hodinami
Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh
včera
Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti
včera
Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty
Pařížské muzeum Louvre, které je celosvětově nejnavštěvovanější, se v neděli stalo terčem drzé loupeže. Během sedmiminutového přepadení byly ukradeny „neocenitelné“ klenoty. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pro rádio France Inter potvrdil, že k rozsáhlé krádeži došlo ráno v Apollonově sále. Pachatelé se do Louvru dostali zvenčí pomocí nákladního výtahu, který byl umístěn na nákladním automobilu.
Zdroj: Libor Novák