Na Zlínsku došlo k tragické nehodě. Zemřela spolujezdkyně z jednoho z aut

Tragickou dopravní nehodou na Zlínsku se od středečního podvečera zabývá policie. Silnici spojující Napajedla a Topolnou uzavřel čelní střet dvou osobních aut. Jeden člověk zemřel, další čtyři lidé utrpěli zranění.
Policie o nehodě poprvé v krátkosti informovala ve středu vpodvečer na síti X, aby upozornila řidiče na uzavření úseku mezi Napajedly a Topolnou kvůli probíhajícímu zásahu záchranných složek na místě čelního střetu dvou osobních aut. Na webu pak ve čtvrtek zveřejnila další podrobnosti tragické události.
Vážná nehoda se stala kolem půl šesté odpoledne. Na místě zasahovaly všechny složky IZS, přiletěl i vrtulník záchranné služby. Následky jsou nicméně tragické. Jedna ze spolujezdkyň na místě zemřela. Další čtyři lidé utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a transport do nemocnice.
"Řidič osobního automobilu jedoucího ve směru od Napajedel pravděpodobně vyjel v jedné z pravotočivých zatáček do protisměru a čelně narazil do protijedoucího osobního automobilu, ve kterém jely čtyři osoby," uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš k tragické havárii.
Příčinou a okolnostmi se od včerejška zabývají kriminalisté a dopravní policisté. Uzavřený úsek silnice je od noci ze středy na čtvrtek opět plně průjezdný.
Dnes na teploměru ještě naměříme místy až 20 stupňů, od zítřka se už ale citelně ochladí. Denní maxima se podle ČHMÚ.cz ochladí až o 13 stupňů na místy pouhých 7 stupňů.
Zdroj: Libor Novák