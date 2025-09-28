Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona

28. září 2025 19:38

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Možná jste to nevěděli dopředu a překvapili vás uzavřené obchody kvůli státnímu svátku. Příště už se vám to stát nemusí. Letos nastane situace, kdy budou prodejny mimo provoz ze stejného důvodu, ještě několikrát. Zákon totiž mluví jasně. 

Česko si dnes připomnělo svatého Václava při svátku, jemuž oficiálně náleží pojmenování Den české státnosti. Jde o jeden ze státních svátků, při nichž ze zákona zůstávají větší obchody mimo provoz. Na podzim se tato situace bude opakovat ještě jednou.

Od roku 2016 totiž v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. 

Obchody budou uzavřené i na den přesně za měsíc při Dni vzniku samostatného československého státu (28. října). Naopak 17. listopadu nakoupí lidé bez problémů. Otevírací doba bude podléhat zákonu také v závěru roku. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne, poté se prodejny uzavřou až do 27. prosince.

