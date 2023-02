Nejen vyšší platy učitelů. Vysoké školy chtějí od vlády dalších deset miliard ročně

Podle rektorů univerzit je vysoké školství podfinancované. Akademici dnes rovněž upozornili na zvětšují se rozdíly mezi financováním univerzit a regionálního školství, kvůli čemuž mnozí vysokoškolští učitelé z univerzit odcházejí. Nespokojenost s výdělky nyní panuje zvláště na filozofických fakultách (FF) a dalších pracovištích. Novinářům to po dnešním jednání členů ČKR řekl předseda a rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš. Mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová ČTK již dříve řekla, že na vzdělávání na veřejných VŠ je pro letošek určeno 30,9 miliardy Kč, tedy více než loni.

"České vysoké školství (…) trpí faktickým poklesem finančních prostředků, což nenaplňuje programové prohlášení vlády ČR. Podíl vysokých škol v kapitole financí MŠMT postupně klesl z 18 procent v roce 2010 na 12 procent v roce 2021. V důsledků dalších negativních jevů, jako jsou vysoká inflace a ceny energií, jakož i v souvislosti se vzrůstajícími platy v regionálním školství, akademické prostředí přestává být konkurenceschopným," usnesli se dnes členové orgánu reprezentace VŠ.

Nárůst rozpočtu na vzdělávání pro univerzity o deset až 11 miliard ročně by podle Bareše znamenal to, že bude podíl výdajů státu na VŠ vzhledem k HDP Česka srovnatelný s dalšími státy sdruženými v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podobně se dříve vyjádřila i Rada vysokých škol. Podle ní by měl být na financování univerzit určený jasný podíl peněz z rozpočtu ministerstva školství, nebo by měl být podíl rozpočtu univerzit na HDP alespoň 0,6 procenta.

Podle akademiků se rovněž zvětšují rozdíly ve financování mateřských, základních a středních škol v porovnání s financováním univerzit. To se podle rektorů odráží i na mzdách pracovníků VŠ. Odměny pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ totiž v posledních letech rostly. Naopak zvláště učitelé humanitních a sociálněvědních oborů na VŠ si nyní stěžují na nízké mzdy. Mnozí akademici, kteří se těmto oborům věnují, odchází pracovat do komerční sféry nebo na ZŠ a SŠ. Podle akademiků tak hrozí to, že tyto obory budou mít málo učitelů a budou muset omezovat výuku.