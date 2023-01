Nerudová se setká s Pavlem, aby se domluvili na postupu pro druhé kolo

Nerudová zůstala ve výsledcích hlasování za předsedou ANO Andrejem Babišem a bývalým vysokým představitelem armády Pavlem se zhruba 14 procenty hlasů. Svým podporovatelům ve volebním štábu řekla, že se jí povedlo zvednout vlnu inspirace a otevřela dveře pro mladé lidi a ženy.

"Zůstává tu zlo a dostalo poměrně dost, vlastní mediální domy, strany, poslance, chtěl by Lány a Pražský hrad," uvedla na adresu expremiéra Babiše. Nechtěla zveřejnit detaily své plánované podpory pro Pavla, na schůzku jde sama, bez dalších kandidátů, kteří dnes nepostoupili. "Budeme spolu večer mluvit, potom sdělíme nějaké konkrétní detaily," uvedla.

Za Pavlem dnes zamíří také senátor Pavel Fischer, který už Petru Pavlovi podporu v plné míře slíbil během své tiskové konference. V prvním kole získal 6,7 procenta hlasů.

Z veřejného prostoru Nerudová odejít nechce. Plánuje se věnovat tématům, která zvedla v kampani a která zajímají mladé. "Je potřeba je ve veřejném prostoru prosazovat, z veřejného prostoru nezmizím," konstatovala. Dodala, že ještě neví, proč její zisk ve volbách neodpovídal výsledkům průzkumů veřejného mínění z období před horkou fází kampaně. "Do kampaně jsem vstupovala poměrně pozdě na rozdíl od obou pánů, může to být jeden z faktorů, musíme si výsledky analyzovat a potom zjistíme, co stojí za tímto výsledkem," konstatovala. Zopakovala, že v pátek označila za hranici pro to, aby svůj výsledek považovala ve volbách za úspěch, zisk 20 procent.