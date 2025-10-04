Nová Sněmovna: Babiš získal nejvíc preferenčních hlasů, Stanjura neuspěl, Spolu řeší rozpad

Letošní sněmovní volby přinesly do Poslanecké sněmovny několik změn. Svůj mandát se sice podařilo obhájit 108 poslancům, mezi které patří například Marek Benda (ODS), ale naopak neuspěl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ani místopředseda Pirátů Jakub Michálek.
Největší počet preferenčních hlasů, přes 72 000, získal ve volbách lídr vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Druhý nejvyšší počet, a to 62 600 hlasů, obdržel ministr zahraničí Jan Lipavský, který kandidoval za koalici SPOLU v Praze. Lipavský v reakci na výsledky oznámil, že vstoupí do poslaneckého klubu ODS.
Po sečtení 99,9 procenta okrsků tak Sněmovna přivítá řadu nových tváří a zároveň ztratí některé dosavadní klíčové politiky. Přesun Lipavského do klubu ODS je pak jedním z prvních povolebních signálů změn uvnitř poraženého demokratického bloku.
Poražená vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) řeší po neúspěšných sněmovních volbách svou budoucnost a možné přetrvání. Z řad všech tří stran se ozývají hlasy, které upozorňují, že projekt nebyl koncipován pro roli opozičního uskupení a že mu hrozí proměna, nebo dokonce rozpad. Nicméně jiní lídři trvají na tom, že by koalice měla zachovat jednotu minimálně do příštích volebních klání.
Na tiskové konferenci ve volebním štábu hnutí STAN přiznal předseda Vít Rakušan, že hnutí nenaplnilo ambice, se kterými do kampaně vstupovalo. „Nezískali jsme tu cílenou ,stojedničku’,” uvedl Rakušan s odkazem na potřebnou vládní většinu.
V pirátském štábu naopak probíhá masivní děkovačka. Lídr Pirátů Zdeněk Hřib poděkoval Ivanu Bartošovi, když prohlásil: „Díky, Ivane, že ses nestal klasickým bývalým předsedou a nesnažil se sabotovat vše nové.” I přes porážku tak Piráti vnímají fakt, že se udrželi ve Sněmovně a překonali některé konkurenty, jako úspěch.
