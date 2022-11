O předčasný důchod je enormní zájem. Díky valorizacím se žádost do konce roku vyplatí

Zdravotničtí záchranáři zřejmě budou moci odcházet od příštího roku předčasně do důchodu bez sankce, a to až o pět let. Jejich zaměstnavatelům se ale zvýší penzijní odvody. Předpokládá to vládní novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Předloha opravuje dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu předchozích záchranářských penzí.