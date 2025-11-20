Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích

20. listopadu 2025 18:45

Česko má za sebou poslední z trojice podzimních státních svátků, který se jednou věcí vymykal oproti dvěma předchozím. Tentokrát byly otevřené obchody. Letos se ale jejich provozovatelé ještě budou muset podřídit zákonu. 

Podzimní státní svátky jsou minulostí. Zatímco na Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října) byly obchody uzavřené, v pondělí 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva zůstaly v provozu.

Proč tomu tak bylo? Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.

Zmíněnému zákonu se provozovatelé obchodů znovu podřídí v samém závěru letošního roku. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne, poté se prodejny uzavřou až do 27. prosince.

OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se rozloučilo s Dominikem Dukou

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.

Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

