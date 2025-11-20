Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích

Česko má za sebou poslední z trojice podzimních státních svátků, který se jednou věcí vymykal oproti dvěma předchozím. Tentokrát byly otevřené obchody. Letos se ale jejich provozovatelé ještě budou muset podřídit zákonu.
Podzimní státní svátky jsou minulostí. Zatímco na Den české státnosti (28. září) a Den vzniku samostatného československého státu (28. října) byly obchody uzavřené, v pondělí 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva zůstaly v provozu.
Proč tomu tak bylo? Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky.
Zmíněnému zákonu se provozovatelé obchodů znovu podřídí v samém závěru letošního roku. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne, poté se prodejny uzavřou až do 27. prosince.
Aktualizováno 15. listopadu 2025 15:35
OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se rozloučilo s Dominikem Dukou
Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.
Zdroj: Libor Novák