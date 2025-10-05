OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD

Hnutí ANO oslavilo ve volbách do Poslanecké sněmovny triumf, když s jasnou převahou zvítězilo nad současnými vládními stranami. To byl pro štáb důvod k oslavám, po kterých předseda strany Andrej Babiš oznámil, že jede domů. Tam za ním ale dorazili lídři SPD a Motoristů na jednání o budoucí koalici.
Na tiskové konferenci promluvil lídr vítězného hnutí a jasný kandidát na premiéra Andrej Babiš. Na úvod poděkoval všem voličům, kteří ANO poslali do čela vlády. „Hnutí ANO dosáhlo historického výsledku, uvidíme, jak to dopadne. Máme skvělá čísla, máme nejlepší čísla v historii voleb do parlamentu,“ uvedl. Zřetelně přejal rétoriku amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Byla to obrovská jízda, díky moc a děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení, bylo neuvěřitelné, protože za posledních sedm dní jsme měli 47 milionů shlédnutí a stovky tisíc lajků.“
„Jedině hnutí ANO má jasnou představu o budoucnosti naší země,“ pokračoval Babiš. Dodal, že „ví, kde na to vezmeme peníze“. „Byla skvělá mobilizace, pracovali jsme až do poslední chvíle,“ uvedl zřejmě budoucí premiér. „My vás nikdy nezradíme, historicky jsme svůj program vždy plnili. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší země v Evropské unii.“
Podle něj je tak suverénní vítězství úspěch nečekaný. „Každého půl roku budeme veřejně skládat účty. Pro mě je to absolutní vrchol mé politické kariéry. Nevěřil jsem tomu, myslel jsem, že dostaneme třicet procent,“ uzavřel svůj proslov.
Babiš následně odpovídal na dotazy ohledně potenciální vládní koalice. „Těším se na schůzku s panem prezidentem … Určitě budeme jednat s SPD a Motoristy a budeme usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by řídilo hnutí ANO,“ shrnul. Následně poznamenal, že svůj střet zájmů vyřeší v souladu s českými zákony. „Poradíme se ohledně parlamentu a jak budeme vyjednávat, určitě se to dozvíte brzo. Dneska budeme slavit,“ oznámil. Není jasné, jestli koaliční jednání budou dnes.
Přišel dotaz také na případnou změnu zákona o střetu zájmů. „Nevidím důvod,“ podotkl. „Na první vládě odmítneme migrační pakt, odmítneme ETS II, odblokujeme státní pojištěnce, Karel Havlíček má paragrafované znění stavebního zákona. My program plníme a budeme ho plnit,“ pokračoval.
Zmínka byla i o potenciální spolupráci se Spolu, STAN nebo Piráty. „S pětikoalicí nebudeme vládnout. Nechápu, že mají tolik hlasů, nechápu, kdo je volil, je to neuvěřitelné. Oni zradili vlastní voliče, nebudeme s nimi jednat, budeme určitě jednat s SPD a Motoristy,“ zdůraznil.
Nehodlá pokračovat v muniční iniciativě v současné podobě. „Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, tak nám se to nelíbí. Určitě to budeme řešit. Nemám problém to řešit s prezidentem Zelenským. Musíme to udělat transparentní. Doufáme, že to pan Trump ukončí, samozřejmě za účasti lídrů zemí NATO,“ shrnul.
Babiš následně po tiskové konferenci potvrdil, že chce sestavit jednobarevnou vládu. Žádat o podporu vzniku takové vlády nejspíše budou Motoristy sobě a SPD. Ještě během konference zdůrazňoval, že hnutí ANO v jeho vládě vždy někdo brzdil. Nejprve to podle něj byla ČSSD za vlády Bohuslava Sobotky a když byl premiérem, tak mu překáželi komunisté.
Poté se Babiš rozloučil s přítomnými se slovy „jedu domů“ štáb opustil. Zamířil do svého domova v Průhonicích, kam za ním dorazili předseda Motoristů Petr Macinka a Filip Turek. Poté, co odjeli, přijel za Babišem šéf SPD Tomio Okamura. Od pravděpodobného budoucího premiéra odjížděl kolem jedenácté hodiny.
Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. "Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch," řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.
Zdroj: Libor Novák