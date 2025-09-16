OBRAZEM: Babiš nebyl sám. Nejvýraznější tváře ANO oslovovali voliče v Brně

Opoziční hnutí ANO je podle průzkumů na cestě zpět do Strakovy akademie, ale kampaň před říjnovými sněmovními volbami rozhodně nepodceňuje. V úterý pokračovala zastávkou v Brně, na které nechyběl bývalý premiér a lídr hnutí Andrej Babiš.
Kromě Babiše, který se konal na Zelném trhu v centru jihomoravské metropole, na mítinku vystoupily i další výrazné tváře hnutí ANO, konkrétně exministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček, předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová či někdejší ministr zdravotnictví a diplomat Adam Vojtěch.
ANO je podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News favoritem sněmovních voleb. Podporu mu naposledy vyjádřilo 31,3 procenta oslovených. Průzkum proběhl ve dnech 21. srpna až 9. září na vzorku více než 1500 lidí. Druhé místo obsadila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 20,2 procenta.
Dvouciferného výsledku by dosáhla další tři uskupení. Na třetím místě je opoziční SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou by volilo 12 a půl procenta voličů. Piráti a Starostové a nezávislí se nově sešli na rovných deseti procentech.
Do Poslanecké sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo (7,4 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté, a také Motoristé (6 %). Hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů zůstává Přísaha (2,2 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Související
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
Hnutí ANO , Andrej Babiš , Karel Havlíček , Alena Schillerová , Adam Vojtěch (ANO) , Brno , Jihomoravský kraj
Aktuálně se děje
před 28 minutami
OBRAZEM: Babiš nebyl sám. Nejvýraznější tváře ANO oslovovali voliče v Brně
před 1 hodinou
Zemřel bývalý poslanec Václav Žák, byl signatářem Charty 77
před 2 hodinami
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
před 2 hodinami
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
před 3 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty
před 4 hodinami
Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají
před 5 hodinami
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
před 5 hodinami
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
před 6 hodinami
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
před 7 hodinami
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
před 7 hodinami
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
před 8 hodinami
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
před 8 hodinami
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
před 9 hodinami
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
před 10 hodinami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 11 hodinami
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 11 hodinami
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 12 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 13 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 14 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
O víkendu se do Česka podle ČHMÚ.cz vrátí letní teploty, které budou atakovat tropickou třicítku.
Zdroj: Libor Novák