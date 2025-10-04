OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2025 22:12

Volební štáb Spolu
Volební štáb Spolu

Historie si pamatuje jen vítěze. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, triumfovala ve sněmovních volbách před čtyřmi lety a doufala, že si to zopakuje i letos. Marně. Tentokrát jasně kralovalo hnutí ANO Andreje Babiše. Premiér Petr Fiala mu na tiskové konferenci pogratuloval, ale zároveň ho varoval, že nepřestane bojovat proti populismu a extremismu.

Občanští demokraté, lidovci a představitelé TOP 09 si nepochybně chtěli zopakovat oslavy z roku 2021. Možná i proto uspořádali štáb, v němž společně s novináři sledovali volební výsledky, na stejném místě jako před čtyřmi lety, konkrétně v Grand Majestic Hotelu v Truhlářské ulici. Vrcholní představitelé trojkoalice se ale dlouho schovávali v nedalekém stranickém sídle ODS. 

Do štábu dorazili až na tiskovou konferenci, když bylo jasno, že se Starosty a nezávislými a Piráty tentokrát kabinet dohromady nedají. Fialu doprovodili na pódium předseda KDU-ČSL Marek Výborný a šéfka TOP 09 Markéta Pekařová Adamová, která jako končící předsedkyně Poslanecké sněmovny ani neobhajovala mandát. 

Mluvil především Fiala, který označil za vítěze voleb Babiše. Varoval ho ale, že ani po volební porážce nebude rezignovaný a bude nadále bojovat s populismem a extremismem a za svobodné a demokratické Česko. Nechtěl zároveň předjímat, zda bude pokračovat v čele ODS a pozici lídra Spolu. 

Když se nevyhrálo, ztratila se většina politiků do tmy první říjnové sobotní noci. Nedá se přitom předpokládat, že by zástupci Spolu vyrazili jednat o podobě budoucí vlády. Tenhle úkol tentokrát přenechají jiným.

Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) volby do Poslanecké sněmovny 2025

Volební štáb Spolu

OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli

Volební štáb STAN

Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“

Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.

Volební štáb ANO

Babišovi gratulují ze zahraničí. Ozval se Macron i Fico

Vítězi českých voleb Andreji Babišovi gratulují k úspěchu i zahraniční političtí partneři. Mezi prvními blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron. Předseda hnutí ANO se novinářům pochlubil, že od Macrona obdržel textovou zprávu, kterou dokonce přečetl nahlas ve francouzštině.

Volební štáb Motoristů

OBRAZEM: Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš: Chceme jednobarevnou vládu, spolupráci s pětikoalicí razantně odmítl. Střet zájmů vyřeším v souladu s českými zákony, řekl

Hnutí ANO jasně ovládlo volby do Poslanecké sněmovny. Jeho předseda Andrej Babiš na tiskové konferenci vyzdvihl práci celého hnutí a poděkoval za hlasy voličů. Do práce se chce pustit hned, koaliční jednání povede s SPD a Motoristy sobě. Chce jednobarevnou vládu, možná právě s Motoristy, ideálně za pouhé podpory SPD bez jeho účasti ve vládě.

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

Volební štáb Pirátů

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

Volební štáb STAN

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

GRAF: Sečteny tři čtvrtiny hlasů. Komunisté přiznali prohru, ANO o vládě nechce spekulovat

Ve volbách do Poslanecké sněmovny už bylo sečteno přes 75 procent hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 68 procent.

Zdroj: Libor Novák

