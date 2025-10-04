OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli

Historie si pamatuje jen vítěze. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, triumfovala ve sněmovních volbách před čtyřmi lety a doufala, že si to zopakuje i letos. Marně. Tentokrát jasně kralovalo hnutí ANO Andreje Babiše. Premiér Petr Fiala mu na tiskové konferenci pogratuloval, ale zároveň ho varoval, že nepřestane bojovat proti populismu a extremismu.
Občanští demokraté, lidovci a představitelé TOP 09 si nepochybně chtěli zopakovat oslavy z roku 2021. Možná i proto uspořádali štáb, v němž společně s novináři sledovali volební výsledky, na stejném místě jako před čtyřmi lety, konkrétně v Grand Majestic Hotelu v Truhlářské ulici. Vrcholní představitelé trojkoalice se ale dlouho schovávali v nedalekém stranickém sídle ODS.
Do štábu dorazili až na tiskovou konferenci, když bylo jasno, že se Starosty a nezávislými a Piráty tentokrát kabinet dohromady nedají. Fialu doprovodili na pódium předseda KDU-ČSL Marek Výborný a šéfka TOP 09 Markéta Pekařová Adamová, která jako končící předsedkyně Poslanecké sněmovny ani neobhajovala mandát.
Mluvil především Fiala, který označil za vítěze voleb Babiše. Varoval ho ale, že ani po volební porážce nebude rezignovaný a bude nadále bojovat s populismem a extremismem a za svobodné a demokratické Česko. Nechtěl zároveň předjímat, zda bude pokračovat v čele ODS a pozici lídra Spolu.
Když se nevyhrálo, ztratila se většina politiků do tmy první říjnové sobotní noci. Nedá se přitom předpokládat, že by zástupci Spolu vyrazili jednat o podobě budoucí vlády. Tenhle úkol tentokrát přenechají jiným.
