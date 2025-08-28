OBRAZEM: "Nabízíme lidem alternativu k vládě, která je zklamala." Starostové zahájili ostrou fázi kampaně

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) zahájilo závěrečnou fázi své kampaně pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. října. Hnutí se prezentuje pod novým sloganem „Starostové do čela!” a spouští sérii předvolebních akcí, včetně turné předsedy Víta Rakušana.
Hnutí chce podle Rakušana nabídnout voličům skutečnou alternativu k současné vládě, od které jsou podle něj lidé zklamaní. Cílem je získat mandát pro „odvážnější a progresivnější“ vládu, která bude „blíž lidem“.
Hnutí STAN se chce prezentovat svým „Dobrým programem“, který je podle nich rozsáhlý a konkrétní. Mezi hlavní priority patří vnitřní i vnější bezpečnost, efektivní veřejná správa a také ekonomika.
První místopředseda hnutí Lukáš Vlček zdůraznil, že chtějí dosáhnout průměrného ekonomického růstu o tři procenta, čehož chtějí docílit podporou inovací, moderních technologií a malého a středního podnikání. Dále plánují investovat do vzdělávání a zlepšování infrastruktury.
Lukáš Vlček také zmínil, že se hnutí nebojí otevřeně mluvit o přijetí eura a chce stanovit konkrétní datum jeho zavedení. Podle něj by to přispělo k růstu HDP, usnadnilo obchodování firmám a zjednodušilo život lidem, kteří často cestují.
Hnutí se zaměřuje i na sociální oblast, konkrétně na vzdělávání a zdravotnictví. Místopředsedkyně Michaela Šebelová uvedla, že chtějí zavést bonusy na zdravotní pojištění pro ty, kteří se pravidelně účastní preventivních prohlídek a pečují o své zdraví.
V programu se nezapomíná ani na životní prostředí, kde hnutí plánuje zavádět preventivní opatření pro řešení krizí spojených se změnou klimatu. Mezi další důležité body patří také dostupné bydlení a moderní doprava. Hnutí zdůrazňuje i rozvoj venkova a regionů, což je téma, které je pro Starosty s ohledem na jejich kořeny obzvlášť důležité.
Vít Rakušan označil STAN za druhou nejsilnější stranu současné vlády. Vyzval lidi, aby nečekali, že se věci vyřeší samy, protože „i to totiž nahrává nespokojenosti a populistům“. V nadcházejících volbách se Starostové snaží získat důvěru voličů a ukázat jim, že jsou schopni zemi vést. Svou kampaní chtějí oslovit široké spektrum voličů a nabídnout jim řešení pro problémy, které je nejvíce trápí.
