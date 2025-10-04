OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!
Do volebního štábu dorazili Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš po páté hodině a vítalo je bouřlivé jásání a skandování. Politici zdůraznili, že je třeba vyčkat na kompletní výsledky voleb, které rozhodnou o konečném pořadí stran. Pro Piráty zůstává ambicí strany překonat SPD a upevnit svou pozici v české politice.
Zdeněk Hřib uvedl, že volební výsledek Pirátů odpovídá zhruba sedmnácti poslaneckým mandátům. Připomněl, že starší průzkumy přitom Pirátům předpovídaly pouhých pět procent hlasů.
Mezi hlavní priority strany zařadil modernizaci státu a řešení otázky dostupného bydlení. Předseda Pirátů rovněž odmítl koalici s ANO, SPD a Motoristi sobě. Dodal, že se pokusí program Pirátů prosazovat i z opozice.
Podle člena Pirátů Jakuba Machálka je atmosféra ve volebním štábu pozitivní. Přestože napětí s přibývajícím časem roste, členové štábu si udržují dobrou náladu a věří ve slušný výsledek. Potvrdil, že cíl dvouciferného výsledku, který stanovil předseda strany Zdeněk Hřib, zůstává v platnosti. Piráti podle něj sází na to, že jejich kampaň zaměřená na reálná řešení problémů voliče oslovila.
„Famózní výsledek by byl, kdybychom překonali 13 procent a přeskočili SPD,“ uvedl Machálek s tím, že se „hraje o to, kdo bude třetí nejdůležitější strana v zemi.“ Mezi přítomnými sympatizanty a členy Pirátů panuje víra, že se jejich úsilí z kampaně zúročí i ve volebním výsledku.
Ve volebním štábu Pirátů se zpívá předvolební píseň „Nejpředvolebnější song“, známá z kampaně. Štáb tak neztrácí dobrou náladu ani přes zatím ne příliš přesvědčivá čísla.
