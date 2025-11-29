OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý

Jan Hrabě

29. listopadu 2025 18:50

Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (29.11.2025)
Prohlédněte si 11 fotografií Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (29.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Praha se dnes definitivně ponořila do pravé vánoční atmosféry. Den před začátkem letošního adventu se na Staroměstském náměstí za přítomnosti tisícovek lidí rozsvítil vánoční strom. Nechyběl u toho fotograf našeho webu. Podívejte se na fotografie z centra metropole, kde probíhají i vánoční trhy. 

Letošní vánoční strom, hlavní ozdoba Staroměstského náměstí a symbolem pražských Vánoc, pochází z Ústeckého kraje. Jde o smrk ztepilý z Lesné u Jiřetína pod Jedlovou. Jako solitér rostl odhadem 85 let, zasadil ho otec dosavadního majitele, který ho hlavnímu městu daroval.

"Strom je už opravdu starý, pozemky v našem okolí jsou často podmáčené a není to už bezpečné. Proto jsem se rozhodl strom darovat. Jsem opravdu moc rád, že byl zrovna náš strom vybraný jako ten nejvhodnější pro Staroměstské náměstí. Určitě si zaslouží, aby rozzářil oči tisícům návštěvníků pražských vánočních trhů," uvedl Rudolf Storczer.

Podle odborníků už strom a jeho rozrůstající kořenový systém začínal být nebezpečný pro své okolí, takže by musel být v příštích letech stejně pokácen z důvodu bezpečnosti. Smrk podle dostupných informací měří 26 metrů a obvod kmene činí 223 centimetrů.

Společně s rozsvícením stromu byly v sobotu zahájeny vánoční trhy, které mohou lidé na Staroměstském náměstí navštívit každý den od 10 do 22 hodin až do 6. ledna. 

25. listopadu 2025 9:55

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová

Vánoce Staroměstské náměstí Praha

před 26 minutami

