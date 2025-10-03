OBRAZEM: Premiér Fiala odevzdal hlas v Brně. Přijďte volit, vyzval občany

Mezi politiky, kteří odevzdali svůj hlas ve sněmovních volbách již v pátek odpoledne, se zařadil i premiér Petr Fiala (ODS), lídr koalice Spolu, kterou s občanskými demokraty tvoří TOP 09 a KDU-ČSL. Předseda vlády nezapomněl opět vyzvat občany, aby využili možnosti hlasovat ve volbách.
Fiala odevzdal hlas v doprovodu manželky na Masarykově ZŠ v Brně, protože je lídrem kandidátky právě v Jihomoravském kraji. O své účasti ve volbách informoval i na sociální síti X. "Já už mám odvoleno. Pojďte, prosím, taky," napsal premiér.
Předseda občanských demokratů usiluje o pokračování v čele vlády, kterou koalice Spolu po minulých volbách utvořila se zástupci Starostů a nezávislých a Piráty. Představitelé druhé jmenované strany v průběhu volebního období odešli do opozice.
Kromě Fialy v pátek odvolili také prezident Petr Pavel, lídr nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, předseda SPD Tomio Okamura, předseda Pirátů Zdeněk Hřib či ministr vnitra a starostenský lídr Vít Rakušan.
Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají ve dnech 3. a 4. října. Volební místnosti se otevřely dnes ve 14:00 a zůstanou otevřené do 22:00. Znovu se otevřou zítra v osm hodin ráno. Definitivně se pak uzavřou o šest hodin později.
Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.
Zdroj: Jakub Jurek