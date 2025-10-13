Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.
Politolog Michal Malý tuto situaci pro Novinky nazval „výjimečnou vyděračskou pozicí“. Bez Motoristů by si Babiš musel hledat podporu u stran dosluhující koalice, jako jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 nebo Piráti. Všichni tito potenciální partneři však spolupráci s hnutím ANO jednoznačně odmítají.
Motoristé trvají na tom, že se chtějí vlády přímo účastnit, a stojí za svým nejviditelnějším nominantem, Filipem Turkem, který se kvůli poslaneckému křeslu vzdal lépe placeného postu europoslance. Babiš však nemůže Turka nominovat do čela diplomacie poté, co Deník N zveřejnil Turekovy údajné rasistické výroky. Nominace Turka by pro Českou republiku znamenala reputační riziko a zřejmě by se proti ní postavil i prezident Petr Pavel. Hlava státu potvrdila, že pokud by se zprávy o nenávistných výrocích potvrdily, jednalo by se o závažný problém.
O budoucnosti Motoristů ve vládě mají jednat špičky hnutí s Andrejem Babišem dnes v 15 hodin. Malý podotýká, že dokud si Babiš nenajde ve Sněmovně náhradu, je v jeho zájmu se s Motoristy dohodnout. Budoucí spolupráce s Motoristy má navíc vliv i na hlasování o Babišově vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
Jednou z variant řešení by mohla být výměna resortů. Filip Turek by mohl získat post, který nemá zahraniční přesah, například ministra dopravy, který byl původně přislíben SPD spolu s obranou a zemědělstvím. Tuto variantu by však SPD musela akceptovat, k čemuž se její předseda Tomio Okamura zatím nevyjádřil.
Motoristé jsou sice neoblomní – jejich zástupce Jan Zahradil popřel spekulace, že by Turka mohl na postu ministra nahradit, a potvrdil, že Motoristé by jinak do vlády nevstoupili. Nicméně Andrej Babiš se podle politologů bude snažit působit konstruktivně a tlačit na rychlost jednání. Tím chce přimět Motoristy k ústupkům. Babiš by totiž mohl hrát na kartu, že kvůli „egoismu Motoristů“ zůstává u moci vláda Petra Fialy v demisi.
Přestože špičky stran koalice Spolu spolupráci s Babišem odmítají, existuje podle webu Seznam Zprávy tlak na to, aby zkusily s ANO vyjednávat, zejména kvůli personálnímu obsazení resortů v navrhované koalici s SPD a Motoristy. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek dokonce navrhl, aby Spolu poskytlo Babišovi prostor pro podporu, aby nebyl „stoprocentně vydíratelný SPD“. Politická kreativita a tolerance by podle něj byla skutečnou péčí o demokracii. Spekulace o možné spolupráci rostou zejména ve straně KDU-ČSL, která už s Babišem v letech 2014 až 2017 vládla.
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , hnutí ANO , Andrej Babiš , Motoristé , Filip Turek
