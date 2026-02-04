Pavel bude na slavnostním zahájení ZOH i závodech Sáblíkové a Ledecké

Jan Hrabě

4. února 2026 22:00

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká výprava nebude chybět na zimních olympijských hrách, které v pátek vypuknou v Itálii. Na slavnostním zahájení bude zemi reprezentovat prezident republiky Petr Pavel. Pražský hrad už odhalil celý program jeho návštěvy na největší sportovní události letošního roku. 

Pavel bude v dějišti her od pátku 6. do neděle 8. února, doprovázet ho bude manželka Eva. Prezidentský pár odcestuje z Prahy do Milána, kde po příletu slavnostně otevře Český dům. Přítomen u toho bude i slovenský prezident Peter Pellegrini. Role se obrátí v sobotu, kdy se má otevírat Slovenský dům.

Hlava státu v pátek zavítá do hlediště na hokejový zápas českého ženského týmu se Švýcarkami. "Prezidentský pár se rovněž zúčastní slavnostní recepce za přítomnosti členů MOV a dalších světových státníků a ve večerních hodinách slavnostního zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her," uvedl Pražský hrad na webu.

V sobotu se Pavel s manželkou Evou odebere na návštěvu olympijské vesnice, kde setká s přítomnými členy olympijské výpravy. Měl by také držet palce Martině Sáblíkové při jejím rychlobruslařském závodu na 3000 metrů. 

Program prezidenta vyvrcholí v neděli, kdy se uskuteční závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu, kde bude hlavní favoritkou Ester Ledecká. 

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo začínají v pátek 6. února a potrvají do neděle 22. února. Hlavním tahákem je mužský hokejový turnaj, protože se ho po letech opět zúčastní hráči ze zámořské NHL. 

před 3 hodinami

Kellnerovi posílají desítky milionů na pomoc ukrajinským civilistům

Petr Pavel olympiáda

