Pavel bude na slavnostním zahájení ZOH i závodech Sáblíkové a Ledecké

Česká výprava nebude chybět na zimních olympijských hrách, které v pátek vypuknou v Itálii. Na slavnostním zahájení bude zemi reprezentovat prezident republiky Petr Pavel. Pražský hrad už odhalil celý program jeho návštěvy na největší sportovní události letošního roku.
Pavel bude v dějišti her od pátku 6. do neděle 8. února, doprovázet ho bude manželka Eva. Prezidentský pár odcestuje z Prahy do Milána, kde po příletu slavnostně otevře Český dům. Přítomen u toho bude i slovenský prezident Peter Pellegrini. Role se obrátí v sobotu, kdy se má otevírat Slovenský dům.
Hlava státu v pátek zavítá do hlediště na hokejový zápas českého ženského týmu se Švýcarkami. "Prezidentský pár se rovněž zúčastní slavnostní recepce za přítomnosti členů MOV a dalších světových státníků a ve večerních hodinách slavnostního zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her," uvedl Pražský hrad na webu.
V sobotu se Pavel s manželkou Evou odebere na návštěvu olympijské vesnice, kde setká s přítomnými členy olympijské výpravy. Měl by také držet palce Martině Sáblíkové při jejím rychlobruslařském závodu na 3000 metrů.
Program prezidenta vyvrcholí v neděli, kdy se uskuteční závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu, kde bude hlavní favoritkou Ester Ledecká.
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo začínají v pátek 6. února a potrvají do neděle 22. února. Hlavním tahákem je mužský hokejový turnaj, protože se ho po letech opět zúčastní hráči ze zámořské NHL.
Zdroj: Libor Novák